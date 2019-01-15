Новые тарифы ОСАГО в 2019 году: как изменится стоимость полиса?

Завтра, 16 января, в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция по вопросам изменения тарифов ОСАГО.

С 9 января 2019 года ценовой коридор полиса ОСАГО расширился. Смещение произошло на 20% вверх и вниз. Ряд автовладельцев сможет рассчитывать на снижение стоимости. Для иных граждан нововведение повлечет за собой повышение цены ОСАГО.

1) Основные составляющие стоимости полиса ОСАГО.

2) Базовая ставка: сколько она составляет, и почему страховые компании вправе самостоятельно установить значение показателя?

3) Почему повышение тарифов не затронет владельцев мотоциклов?

4) Ценовые коридоры полисов ОСАГО с 9 января 2019 года. Как изменятся тарифные коридоры для легковых автомобилей юридических лиц и такси?

5) Для кого стоимость полиса ОСАГО возрастет максимально на 20%?

6) Если автовладелец использует услуги одной компании, снизится ли для него стоимость полиса ОСАГО?

7) Коэффициент бонус-малус: кто получит скидку, а кого ждет повышение стоимости?

8) Полис ОСАГО без ограничений: каким категориям автовладельцев это выгодно, и на сколько подорожает стоимость страхования?

9) Возраст и стаж водителя: насколько изменится стоимость полиса?

10) Определение водительского стажа: какие изменения вступили в силу?

11) Коэффициент безаварийного вождения: насколько изменился, является ли единым во всех страховых компаниях и сколько составляет?

12) Дальнейшее расширение границ тарифного коридора на 30% и 40% — когда ожидать?

13) Индивидуальный тариф — что это такое и когда он появится?

На эти и другие вопросы ответят первый заместитель генерального директора, директор по страхованию ПАО «АСКО-Страхование» Алексей Любавин и директор по развитию ПАО «АСКО-Страхование» Инна Щеткина.

Пресс-конференция состоится 16 января 2018 года по адресу: г.Челябинск, ул.Красная, 4, 6-й этаж, пресс-центр «Комсомольской правды». Начало — в 11.00. Дополнительная информация по телефону: 8 922 632 78 71.