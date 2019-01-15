Мастер смешанных единоборств Джефф Монсон сделал операцию в Челябинской области

Этой новостью поделился с нами знаменитый тяжелоатлет из Челябинска Михаил Кокляев:

— Мой приятель Джефф Монсон сделал операцию на тазобедренном суставе. В прошлом году он приезжал в Челябинск с мастер-классами. Местные спортсмены заметили, что он хромает и посоветовал ему сделать операцию у нас, потому что в Челябинске масса спецов-травматологов. И Монсон решился. Попросил встретить его в аэропорту и проводить в город Миасс, где расположен филиал челябинской клиники. Мужику 47 лет, как никак и он всю жизнь в единоборствах. Бои без правил, джиу-джитсу. Почти 90 боев на профессиональном ринге! Карьеру бойца пора заканчивать, пришло время заняться здоровьем.

Монсон на мастер-классе в Челябинске. Фото: Валерий Звонарев.

Снеговик (прозвище Монсона) давно признавался в любви ко всему советскому и российскому. На его теле рядом с американским флагом красуется татуировка серпа и молота. В мае прошлого года он стал гражданином России, получив наш паспорт. По квоте ему положена бесплатная операция. И он этим правом воспользовался. Договорился с частной клиникой, где оперируют по медполису и сделал операцию.

— Боли беспокоили Монсона по его словам уже давно, в последнее время он даже с трудом ходил, — рассказали нам в клинике. — Спортсмену мы заменили тазобедренный сустав на искусственный стальной протез. Операция шла 45 минут. Джефф, несмотря на свой звездный статус, с большим почтением общается с докторам и медсестрами. И все время улыбается. Сейчас он проходит курс реабилитации. Как только сможет встать на ноги, выпишем. Уверены, это будет уже скоро.

Кстати, сын Монсона Джошуа учится на врача общей практики, а сам Монсон по образованию — психолог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Муж чувствует себя хорошо"

"Комсомольская правда" дозвонилась до супруги спортсмена, которая сейчас вместе с ним находится в больнице:

- Мы только отходим после операции, пока не до интервью. Муж чувствует себя хорошо, но о прогнозах говорить еще рано, - ответила Евгения Монсон. - Думаю, через пару дней мы уже сможем поделиться какими-то новостями.

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