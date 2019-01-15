2019-01-15T13:23:07+03:00
Спорт

Мастер смешанных единоборств Джефф Монсон сделал операцию в Челябинской области

Как гражданину России ему заменили тазобедренный сустав на стальной протез по квоте - бесплатно
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Операция шла 45 минут. Фото:Клиника «Эф Эм Си».Операция шла 45 минут. Фото:Клиника «Эф Эм Си».
Изменить размер текста:

Этой новостью поделился с нами знаменитый тяжелоатлет из Челябинска Михаил Кокляев:

— Мой приятель Джефф Монсон сделал операцию на тазобедренном суставе. В прошлом году он приезжал в Челябинск с мастер-классами. Местные спортсмены заметили, что он хромает и посоветовал ему сделать операцию у нас, потому что в Челябинске масса спецов-травматологов. И Монсон решился. Попросил встретить его в аэропорту и проводить в город Миасс, где расположен филиал челябинской клиники. Мужику 47 лет, как никак и он всю жизнь в единоборствах. Бои без правил, джиу-джитсу. Почти 90 боев на профессиональном ринге! Карьеру бойца пора заканчивать, пришло время заняться здоровьем.

Монсон на мастер-классе в Челябинске. Фото: Валерий Звонарев.

Монсон на мастер-классе в Челябинске. Фото: Валерий Звонарев.

Снеговик (прозвище Монсона) давно признавался в любви ко всему советскому и российскому. На его теле рядом с американским флагом красуется татуировка серпа и молота. В мае прошлого года он стал гражданином России, получив наш паспорт. По квоте ему положена бесплатная операция. И он этим правом воспользовался. Договорился с частной клиникой, где оперируют по медполису и сделал операцию.

— Боли беспокоили Монсона по его словам уже давно, в последнее время он даже с трудом ходил, — рассказали нам в клинике. — Спортсмену мы заменили тазобедренный сустав на искусственный стальной протез. Операция шла 45 минут. Джефф, несмотря на свой звездный статус, с большим почтением общается с докторам и медсестрами. И все время улыбается. Сейчас он проходит курс реабилитации. Как только сможет встать на ноги, выпишем. Уверены, это будет уже скоро.

Кстати, сын Монсона Джошуа учится на врача общей практики, а сам Монсон по образованию — психолог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Муж чувствует себя хорошо"

"Комсомольская правда" дозвонилась до супруги спортсмена, которая сейчас вместе с ним находится в больнице:

- Мы только отходим после операции, пока не до интервью. Муж чувствует себя хорошо, но о прогнозах говорить еще рано, - ответила Евгения Монсон. - Думаю, через пару дней мы уже сможем поделиться какими-то новостями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мать грудничка обнаружила плесень в соке из магазина в Челябинской области
Билеты на игры ХК «Трактор» в Челябинске подешевеют на 30% на один час
В Челябинске иномарка лоб в лоб столкнулась с трамваем
Владимир Путин обсудит с правительством взрывы в Магнитогорске и Шахтах
Легендарному бойцу Джеффу Монсону сделали операцию в Челябинской области
В Челябинске установят памятные стелы воинам-интернационалистам
«Не хотим как Челябинск»: в Калининграде отказались от проектов, угрожающих экологии
Три семьи, пострадавшие при обрушении подъезда в Магнитогорске, выбрали новые квартиры
В Челябинске из-за пожара в общежитии эвакуировали 21 человека
Детей на Южном Урале лечат в тюремных условиях
Жительница Челябинска после родов перестала двигаться и дышать
«Давайте поможем»: актер Стас Ярушин в свой День Рождения высказался о трагедии в Магнитогорске
«В столовой живут кошки, а в палатах — тараканы»: пациент рассказал об антисанитарии в больнице Магнитогорска
Жители Челябинска могут обойтись без Интернета
В Челябинске пассажиры троллейбуса массово пришли на помощь водителю
Жительница Челябинской области продавала холодное оружие в соцсетях
Водитель насмерть разбился в лобовом ДТП на заснеженной трассе в Челябинской области
В Челябинской области работник пожарной части в свой выходной спас старушку
В Челябинске мать с двумя детьми сбили по дорогу в школу
Житель Челябинска пойдет под суд за «минирование» зданий правительства и КУИЗО