Легендарный боец Джефф Монсон ляжет под нож к хирургам в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-06T11:02:19+03:00

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Новостью поделился рекордсмен России, победитель турниров по силовому экстриму челябинец Михаил Кокляев.

— Через две недели у Джеффа операция на тазобедренном суставе в Челябинске. На днях я звонил Монсону. Поговорили с ним пару минут. Джефф и сообщил мне, что в конце ноября или начале декабря будет оперироваться в Челябинске. У него проблемы с тазобедренным суставом. В последнее время кто-то посоветовал ему сделать операцию именно у нас, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» Михаил Кокляев.

— В какой клинике будет лечиться Монсон?

— Ничего про это он не говорил. Сказал просто, что приедет в гости. Попросил встретить его. Думаю, что Снеговик (прозвище Монсона, — прим. ред.) вполне может обратиться и в государственную клинику. Он сейчас гражданин России. В мае получил наш паспорт. По медицинской квоте ему могут «подремонтировать» сустав в каком-нибудь медучреждении бесплатно. Насколько я знаю, Джефф намерен заменить тазобедренный сустав на стальной протез. Такие операции у нас успешно делают уже давно.

— Джефф давно жалуется на здоровье...

— Да, у него была операция на глазу. Еще он лечил спину. Мужику 47 лет, как никак. А главное, — он всю жизнь в единоборствах. Бои без правил, джиу-джитсу. Почти 90 боев на профессиональном ринге! Карьеру бойца он точно закончит после операции. Пришло время заняться своим здоровьем. Не мальчик же уже...

Кстати, челябинцы неплохо знакомы с Джеффом Монсоном. Он приезжал в Челябинск накануне одного из турниров по боям без правил. Провел мастер-класс для юных спортсменов. Показал свои фирменные приемчики. Все тогда заметили, что «Снеговик» заметно хромал…

Монсон, после того, как получил российское гражданство был избран в собрание депутатов подмосковного Красногорска. Джефф всегда признается в любви ко всему советскому и российскому. На его теле даже красуется татуировка американского флага и серпа и молота.

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