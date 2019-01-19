Челябинских уток зарядили пивной дробиной

Несколько сотен уток, в основном, кряквы, в очередной раз решили, что не нужен им берег турецкий, и встретили Новый год в Челябинске. Зимовать в суровом уральском городе остаются, как правило, селезни – возможно, что их подруг влечет в теплые страны инстинкт продолжения рода. Зиму утки проводят там, где лед не замерзает: либо течение сильное, либо вода теплая. И чувствуют себя на реке Миасс вполне комфортно.

Даже в холодной воде утки находят себе пищу. Но неплохо время от времени их подкармливать. Утки рады любой корке хлеба. Хотя хлеб им есть нельзя, он разбухает в желудке пернатых и плохо переваривается. А можно им: проросшее зерно, отруби, жмых из сои, рапса, хлопка, подсолнечника, варёный картофель и тыкву, сырую морковь и свеклу.

Но недавно у них появилась новая пища – пивная дробина. Это – отходы, которые получаются при производстве пива. Пивной дробиной кормят скот, в том числе и дойных коров, она идет в качестве удобрения для садов и огородов.

Вот так выглядит пивная дробина.Фото: Сергей СМИРНОВ

- Летом у нас садоводы стоят в очереди, - рассказывает корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» пивовар Илья Ройтенберг, - от пивной дробины и коровы доятся, и овощи растут рекордных размеров. Дробину мы раздаем бесплатно, как говорится, этого добра не жалко, вот и решили попробовать подкормить ей уток. Но возникли сомнения: будут ли они ее есть? Оказывается, едят, да еще как. В драку!

КСТАТИ

Дикие животные любят Челябинск

Звери удивительно быстро приспосабливаются к жизни в мегаполисе. Осенью, например, в Челябинске проводилась перепись бобров. На берегах реки Миасс обнаружены десятки бобровых нор - в отличие от лесных городские бобры живут не в хатках, а роют норы. Запасая корм на зиму, бобры повалили толстые деревья – березы и тополя. И все это в сотне метрах от зданий городских многоэтажек. Тут же обнаружены следы кабанов.

Уточек нельзя кормить хлебом.Фото: Сергей СМИРНОВ

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