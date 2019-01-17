ОСАГО-2019: как изменится стоимость полиса в Челябинске

С 9 января 2019 года решением Центробанка вступили в силу новые правила расчета стоимости полиса ОСАГО. Тарифный коридор по базовой ставке изменился как в строну увеличения, так и в сторону уменьшения на 20%.Кто из автомобилистов получит скидку на полис, а кому придется платить больше?

На эти вопросы «Комсомольской правде» ответили эксперты:

— Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора, директор по страхованию ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»;

— Инна Щеткина, директор по развитию ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

ОСАГО: с чего все началось

— 1 июля 2003 года в России вступил в силу Федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Такое нововведение автомобилисты встретили негативно, ведь теперь им нужно было раскошелиться на приобретение полиса. Но и цена ОСАГО была фиксированной для всех — так было много лет. В 2014 году страховым компаниям разрешили самостоятельно устанавливать тарифы в определенных рамках, — напоминает Алексей Любавин.

Автовладельцы, проживающие в убыточных регионах, вынуждены платить больше, нежели их соратники по рулю в менее аварийных регионах. А если и сам автомобилист стал виновником ДТП, скидок за ОСАГО он не дождется.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

В целом стоимость полиса ОСАГО складывается по следующей формуле:

Базовый тариф х КТ х КБМ х КВС х КО х КН х КС х КМ, где:

КТ — коэффициент территории, т.е местности, на которой зарегистрирован автомобиль.

КБМ — коэффициент бонус-малус, зависит от количества аварий, произошедших по вине водителя в течение отчетного периода.

КВС — коэффициент возраста и стажа.

КО — коэффициент ограниченного использования, зависит от количества лиц, имеющих право управлять транспортным средством.

КН — коэффициент нарушений.

КС — коэффициент сезонного использования, зависит от срока оформления полиса (на год или на период до 3 месяцев).

КМ — коэффициент мощности, зависит от силы двигателя автомобиля.

Изменения в ОСАГО-2019, в основном, коснулись базового тарифа, который страховая компания вправе устанавливать. Однако, по заверениям страховщиков, в Челябинске на данный момент базовая ставка не повышалась Это связано с улучшением ситуации с убыточностью и работой органов МВД, которые борются с мошенниками.

— При этом, «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» сохранило прежний тариф для 80% территорий, в которых формируется основной портфель. В их числе Челябинская область. В то же время изменился тариф в Курганской области. Например, в городе Шадринск он составил 3706 рублей. На сегодня это самый низкий тариф в компании, — добавил Алексей Любавин.

Базовый тариф: на сколько расширили коридор

— Новая реформа ОСАГО затронула изменения базового тарифа. Тарифный коридор расширен на 20% в обе стороны. Например, базовый тариф для физических лиц, владельцев легковых автомобилей составляет теперь от 2746 до 4942 рублей. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров он уменьшился на 10,9%. Это объясняется более низким уровнем убыточности по данной категории ТС, — поясняет Инна Щеткина.

Для легковых автомобилей юридических лиц верхняя граница снизилась на 5,7%, а нижняя — на 20%,составив от 2058 до 2911 рублей.

А вот для таксистов тарифный коридор расширился на 20% в обе стороны, составив от 4110 до 7399 рублей.

Коэффициент бонус-малус: что изменилось

Коэффициент бонус-малус (КБМ) привязан к количеству страховых случаев. Управляя ТС баз аварий, гражданин может получить скидку, размер которой доходит до 50%. С 9 января 2019 году принципы расчета КБМ изменяются.

— Ранее КБМ менялся в момент продления полиса и рассчитывался на год. До 1 апреля 2019 года этот порядок сохраняется. После, при наличии у водителя КБМ по нескольким договорам страхования (при наличии нескольких автомобилей), будет применяться минимальный коэффициент. Новая система КБМ закрепляет за автомобилистом его страховую историю. КБМ определяется по данным единой базы АИС-ОСАГО и на одну и ту же дату является одинаковым во всех компаниях», подчеркивает Любавин.

Автогражданка без ограничений: коснулось ли повышение

Водитель может приобрести так называемую открытую страховку. Такой полис обычно выбирают те, кто собирается использовать ТС для коммерческих целей либо при невозможности определить перечень водителей при заключении договора. Для страховой компании предоставление такого полиса является дополнительным риском, потому и стоимость его чуть выше классической. С 9 января этого года данный коэффициент повысился на 4%: с 1,8 до 1,87.

Возраст и стаж: с 4 до 58

Реформа ОСАГО коснулась изменения коэффициентов за возраст и стаж водителя (КВС).

Инна Щеткина.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ранее было 4 категории:

— водитель до 22 лет со стажем менее 3 лет,

— водитель до 22 лет со стажем более 3 лет,

— водитель старше 22 лет со стажем менее 3 лет,

— водитель старше 22 лет со стажем более 3 лет.

С 9 января 2019 года появилось 58 значений КВС, от 0,93 до 1,87.

Из таблицы видно, что показатель повысился для лиц младше 22 лет, которые получили права менее 3 лет назад. Однако увеличился он не намного: с 1,8 до 1,87. А вот для водителей старше 30 лет с опытом вождения 10 лет коэффициент снизился с 1,0 до 0,96.

Индивидуальный тариф: когда ждать

В связи с нововведениями от 9 января 2019 года в сети появилась информация о расширении тарифного коридора и введения индивидуального тарифа. Последний предоставит возможность страховым компаниям учитывать иные факторы, влияющие на стоимость полиса ОСАГО и отказаться от не особо эффективных коэффициентов. К ним, например, относятся территориальный и коэффициент мощности. При этом цена полиса будет ограничена верхним потолком, который установит Банк России. В планах Центробанка ввести свободные тарифы не ранее середины 2020 года.

ОСАГО-2019: резюме

В целом реформа ценового коридора тарифов ОСАГО 2019 года проводится для того, чтобы повысить стоимость полиса для начинающих водителей с мощными машинами и снизить для опытных. Граждане, не являющиеся виновниками ДТП, также могут рассчитывать на скидку.

— Из-за жесткой конкуренции между страховыми компаниями и в борьбе за клиента страховщики будут стремиться использовать минимальные базовые тарифы ценового коридора. Таким образом, проблемные регионы смогут снизить убыточность, доступность полисов увеличится, а за счет этого улучшится качество обслуживания, отметил Алексей Любавин.

В свою очередь, «Комсомольская правда» напоминает, что поездки с полисом ОСАГО, срок действия которого истек, грозят штрафом в 500 рублей, а за езду за рулем без полиса автогражданки придется раскошелиться на 800 рублей.