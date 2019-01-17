«Это что за гомосятина?!»: в Магнитогорске детский сад указал в документах «родителя 1» и «родителя 2»

Жители Челябинской области негодуют. В одном из детских садов Магнитогорска раздали бланки, в которых вместо привычных слов «мама» и «папа» написано «родитель 1» и «родитель 2». Не желая подписывать такой «европейский» договор, отец ребенка перечеркнул странную формулировку. Фото бланка он выложил в соцсети.

— Нас делают все толерантнее и толерантнее. Ибо нефиг! Схавали Хэллоуин, Санта Клауса вместо Деда Мороза, День святого Валентина — и это схавают, никто не вякнет, — анонимно возмутился он в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

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Некоторые не усмотрели в этом проблемы.

— Нам по осени в школе №36 давали такую же бумажку с такой же формулировкой, и я просто подписала ее и пошла ужин готовить. Автор, вот вам делать нечего! — прокомментировала Ольга Шагиева-Васильева.

Но большинство магнитогорцев просто негодовали.

— Это что за гомосятина? Мама, папа, и все. Устроили тут! — написал подписчик группы с ником Sarbaryan.

— Ага, сейчас промолчим, а через несколько лет пожинать будем. В Европе так пишут, потому что там могут быть два папы или две мамы. А у нас же, по-моему, все ясно! — написала Дарья Лисовская.

И тут началось такое… Первые обвиняли вторых в пропаганде гомосексуализма. Вторые первых — в гомофобии.

Но «подрались» не только толерантные и не очень. Вслед за ними сцепились мамы и папы.

— А с чего это отец — это родитель 2?! — возмутился Наиль Кадыров и другие мужчины вместе с ним.

"Катюша, собирайся, за тобой родитель №2 пришел" Фото из архива "КП"Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

— Никакой пропаганды и скрытого подтекста не вижу. Скорее, неудачная формулировка. Да, не всегда ребенка воспитывают мать и отец. Бывает, опекунами становятся бабушки, дедушки, тети и даже старшие братья и сестры, достигшие совершеннолетия. Но если и отходить от терминов «отец» и «мать», то было бы юридически правильно указать просто «законные представители», — рассказал юрист Константин Костин.

ОТВЕТ ДЕТСКОГО САДА

В посте в VK не указан номер детского сада, но нам удалось узнать его и получить разъяснение от руководителя.

— Шум, конечно, глупейший вокруг этой формулировки. Я поясню. Такие допсоглашения на оказание образовательных услуг получили те родители, чьи дети скоро уже выпускаются из детского сада. Дело в том, что раньше соглашение составлялось только на одного родителя. В бланке было написано «Родитель (законный представитель)». Это еще 2011 — 2013 годы было. Но позже приняли решение, что это неправильно. Что договоры должны подписывать оба родителя, если они есть. Сами мы ничего не придумываем, формулировки утверждаются юристами. То есть, в договоре был указан один родитель, поэтому в дополнительном соглашении указаны два родителя для ознакомления с изменениями.

При этом уже давно заключаются договоры в соответствии с нормативными документами, где написано «мать (законный представитель)» и «отец (законный представитель)». Любой может открыть свой договор и в этом убедиться, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск заведующая детским садом №183 Магнитогорска Елена Федоренко.

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