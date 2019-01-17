Мог ли депутат Джефф Монсон потеснить в очереди за протезом больную старушку

Чемпион мира в рестлинге и по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон на этой неделе лег под нож хирурга: тазобедренный сустав поменял на железный протез. И не в США, где он провел большую часть своей жизни. Не в Москве, где недавно получил гражданство России и стал депутатом подмосковсного города Красногорск. А в скромном провинциальном городе Миасс Челябинской области.

Причем по сообщениям СМИ операцию ему, как гражданину РФ, сделали бесплатно, по государственной квоте, но в частной клинике.

Каким ветром чемпиона занесло в Челябинск? И не отнял ли он протез у одной из местных старушек, которые стоят в очереди на подобные операции? На эти вопросы и попытались найти ответ журналисты газеты «Комсомольская правда» - Челябинск».

ПРЕДЛОЖИЛИ, А ОН СОГЛАСИЛСЯ

Клинику из Миасса, Монсон нашел не сам. Но уверовать в силы уральских врачей ему помогли друзья из России.

— Я веду большую общественную работу, в том числе и на международной арене. У меня много друзей. Среди них известный актер Иван Охлобыстин. А он познакомил меня с Джеффом. Я, зная что он жалуется на боли (спорстмен хромал последнее время) предложил ему бесплатную операцию. А когда Монсон побывал в Челябинске, то приехал к нам в клинику, осмотрелся и дал согласие на операцию, — рассказал нам генеральный директор клиники Степан Фирстов.

Джефф на больничной койке. Фото: "Эф эм си".

Сустав поменяли за 45 минут. Довольный Монсон на следующий день уже встал с кровати, и стал потихоньку ходить по палате. Он надеется вскоре возобновить тренировки.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ОПЕРАЦИЯ?

Но не все рады за Монсона.

— Раз такой известный, значит, богатый. А лечится за наш счет. Наши старушки ждут протезы годами. Только американцу сделали сразу, — судачат злые языки.

Монсон оформил в Челябинске полис ОМС, который дает ему право получать бесплатную медицинскую помощь на территории всей России. В том числе делать операции в частных клиниках по квотам минздрава за счет государства. И якобы он этим воспользовался. А стоит операция 180 тыс. рублей!

— Нет, квоту на операцию Монсон не получал. Но и мы не взяла с него ни копейки, — говорит Степан Фирстов.

— Получается, что спортсмен лег под нож в рекламных целях, но с большой выгодой для себя?

— Монсон станет лицом нашей клиники на год. А мы привезем на Урал еще звезд, — пообещал «Комсомолке» Степан Фирстов. — Для нас большая честь оказать помощь легендарному «Снеговику». Но подобные операции мы проводим бесплатно и простым жителям нашей области. Нашей акцией мы хотим показать, что уральская школа хирургов достойно выглядит на мировой арене, а нашим людям не нужно ехать за здоровьем в Америку, где такая операция будет стоить примерно в десять раз дороже.

НА ЗАМЕТКУ

Как поменять сустав простому человеку

Чтобы попасть на такую операцию нужно:

— взять направление у лечащего врача;

— встать в очередь в региональном минздраве (с февраля документы будут принимать по новому адресу на ул. Российской, 63А. Это Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области);

— дождаться приглашения в клинику (их несколько, направление дают в разные).

В этом случае операцию, за которую в той же Америке Монсон отдыл бы 2-3 млн рублей, проведут бесплатно.

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