«С завязанными глазами везли на допрос»: туриста из Челябинска задержали спецслужбы Египта

Евгений Шаталов из Челябинска организует внедорожные приключения и экспедиции по всему миру. Одна из его экспедиций даже попала в книгу Гиннесса. На сей раз челябинец отправился в Египет, чтобы подготовить новый приключенческий проект. 17 января его задержали местные спецслужбы.

— Сегодня практически целый день я провел под охраной автоматчика в морском контейнере, оборудованном под КПЗ (устаревшее название изолятора временного содержания — прим.ред.). Вечером был допрос в местном аналоге ФСБ, куда доставили с завязанными глазами. Меня задержали военные, когда я фотографировал Суэцкий канал, и отвезли на их военную базу, — написал у себя на странице в Facebook Евгений Шаталов.

Суэцкий канал — кратчайший водный путь между Индийским океаном и Средиземным морем. Он протянулся на 140 км, тогда как ближайший к нему альтернативный судоходный маршрут — 8 000 км! Сооружение приносит в казну Египта колоссальный доход в миллиарды долларов. Это стратегический объект. Бывалые туристы отмечают, что еще 20 лет назад к каналу даже не разрешали приближаться иностранцам.

После тщательной беседы с челябинцем арабские оперативники очевидно поверили, что он не шпион, а всего лишь неосторожный турист, и отпустили его. Но меры предосторожности все же приняли.

— Изъяли карту памяти из телефона. Потеряно более 6 тысяч фотографий. Я опоздал на самолет и просрочил возврат арендованного автомобиля на сутки. Ну, и замерз очень сильно, — отметил Шаталов.

Несмотря на невзгоды, от идеи путешествия по пустыне Евгений не отказался. Кстати, он уточнил, что никаких запрещающих фото знаков рядом с каналом не было. И добавил, что он путешественник опытный и знает, что фотографировать военных и все что с ними связано в чужой стране — плохая идея.

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