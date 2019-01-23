Как «Комсомолка» выбивала деньги слепой старушки из кооператива «Золотой фонд»

— Деточки, помогите! — в трубке голос старушки. Она плачет и пробует собраться силами. — Обманули, ограбили, просто убили…

Лиле Ивановне (имя извенено) пошел девятый десяток. Живет в Челябинске с мужем, других родных нет. Из квартиры супруги практически не выходят. Старушка почти слепая, муж передвигается на ходунках.

ЗАБРАЛИ ДАЖЕ «ПОХОРОННЫЕ»

— Двадцать лет назад сын с невесткой уехали в Австрию. Оставили мне квартиру, но я ее продала, а деньги — в банк. Решила: приедут в гости, отдам наличкой, — рассказывает старушка.

Родные в гости не торопились. Сын Лили Ивановны вскоре умер. На руках у невестки остались четверо ребятишек — какие тут переезды… Полученные за квартиру 550 тыс. рублей годами лежали в банке, а прибыль от вклада съедала инфляция. И тут знакомая посоветовала старушке переложить деньги в «Золотой фонд». Финансовый кооператив обещал вкладчикам большую прибыль — 17% за год.

— Встретили ласково, деньги забрали. Прихожу через год, получаю проценты, а 550 тысяч не отдают, — рассказывает старушка. — Я плакать: девочки, помру скоро, верните деньги. А они мне: несите свои «похоронные» сбережения, пусть лежат у нас еще три месяца — вернем все сразу. Не принесете — ничего не вернем, обращайтесь в суд!

Пенсионерка принесла еще сто тысяч. Через три месяца все повторилось: проценты выдали, вклад не возвращают. Как слепая старушка ни плакала, ни просила — понимания не нашла.

ЦЕНТРОБАНК НАШЕЛ ПРИЗНАКИ «ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ»

Чтобы проверить репутацию фонда, мы заглянули в интернет. На сайте кооператива — восторги. Люди наперебой твердят о своем обогащении. Так и тянет последовать их примеру.

А вот и форум на сторонних сайтах. Здесь настроения совсем другие: «настоящая пирамида, обман», «давно закончился срок договора, а деньги не отдают, собираемся идти в суд», «давайте напишем иск коллективный, так больше шансов…»

Отзывы о компании сплошь негативные.

Конечно, люди могут ошибаться. Но вряд ли ошибается Центробанк. Мы попросили прокомментировать ситуацию специалистов.

— В работе «Золотого фонда» было много нарушений. Поэтому еще 8 февраля 2018 года Банк России вынес предписание о запрете деятельности компании. Кооперативу запрещено привлекать новых пайщикой, выдавай займы и привлекать личные сбережения. Председатель правления фонда Денис Панишев дисквалифицирован решением суда. Информация о признаках «финансовой пирамиды» направлена в правоохранительные органы Челябинской области, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в Челябинском отделении Центробанка России.

Чтобы вернуть свои деньги назад, Центробанк советует пострадавшим обращаться в гражданский суд. Мы нашли человека из Омска, который судится с «Золотым фондом» в Челябинске. Конца процессу не видно, а перспектива заполучить вклад обратно туманна…

Мы решили фонд переиграть.

ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА МОЛЧАНИЕ ПРЕССЫ

— Здравствуйте, это «Комсомольская правда»! К нам обратилась ваша клиентка, — звоним в «Золотой фонд». — Понятно, денег вы ей не вернете. Мы хотим сделать видео в вашем офисе: бабушка плачет, вы выставляете ее за дверь. Когда можно подъехать?

Руководитель местного отделения (головной офис — в Иркутске) берет время подумать. А через час звонит Лиле Ивановне и обещает вернуть ей деньги в обмен на молчание прессы. Едем с бабушкой в офис на Комсомольском проспекте под видом соседей. Пенсионерке отдают 200 тысяч и письмо с клятвой выдать остатки до конца недели.

— И что вы придумали, — стыдит старушку сотрудница фонда. — Ославит нас газета — и новых вкладчиков не дождешься! А как расплачиваться с остальными?

— Отдайте хотя бы мне, а я за вас молиться буду, — просит старушка.

ПОДИ ТУДА — НЕ ЗНАЮ КУДА

Через неделю слепую женщину посылают в копейский офис компании — за остатком. И почему-то дают ей неверный адрес. Но мы находим, где находится «Золотой фонд», и едем с бабушкой туда.

В офисе уже сидит другая старушка. Она вложила в «Золотой фонд» около миллиона рублей. Даже проценты ей не отдают.

— Давайте все положим на счет. И еще вашу пенсию — доберем до миллиона, — обрабатывает клиентку сотрудница фонда Наталья.

Офис в Копейске бедный, но старики несут сюда миллионы рублей.Фото: Лидия ПЕСКОВА

Кстати, новые договоры «Золотой фонд» заключает под брендом «Деловые инвестиции». Однако вывеска и атрибутика в офисе старые — хороший повод для визита УФАС.

Пока ждем деньги, Лиля Ивановна решила стать детективом:

— Что за человек ваш директор?

— Молодой, интересный. Приезжал как-то раз, — взгляд и голос Натальи теплеют. — Да и фонд хороший. Повезло мне работать в преуспевающей компании.

Когда остатки денег получены, и нам не нужно уже притворяться, задаем девушке главный вопрос:

— А вам не стыдно обманывать стариков?

Оконфузившись, женщина прячет глаза. И просит выйти из офиса.

Очень скоро сюда придут новые жертвы — принесут деньги непотопляемым лицемерам...

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