2019-01-22T14:06:02+03:00
Общество

Кто в Челябинске саботирует уборку снега

Чиновники отвечают, что почистили тротуар, а сами ничего не чистят
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Техника по городу ездит, но результатом ее работы многие недовольны.Техника по городу ездит, но результатом ее работы многие недовольны.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

После свежего снега миллионный Челябинск даже днем стоит в пробках. Машины тащатся друг за другом на низкой скорости — только бы не попасть в ДТП. Но аварий много. От снежной каши страдают и пешеходы. Сапоги вязнут в грязном месиве снега и реагентов.

— Ощущение, что дороги не чистят вовсе! Ни крупные магистрали, ни во дворах, — жалуются в соцсетях горожане.

Активисты «Гражданского патруля» (есть такое общественное движение) провели эксперимент. За месяц они два раза пожаловались на плохую уборку снега у дома № 45 по улице Плеханова. И дважды получили ответ, что снег убран. На самом деле состояние тротуара не изменилось.

— Этой зимой снег и наледь на тротуарах стали проблемой номер один. Видимо, власти не хотят этим заниматься, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) активист «Гражданского патруля» Георгий Акмен. — А ведь по правилам благоустройства уборка улиц и тротуаров должна проводиться в течение двух-трех часов после снегопада. Снег, как минимум, должны сдвинуть на край дороги, а позже вывезти вообще.

Общественники считают, что изменить ситуацию могут жалобы горожан.

— Чтобы пробить толстокожих чиновников, нужны массовые обращения горожан. С ноября по январь мы собрали 300 фотографий нечищеных объектов и отправили их в интернет-приемную мэрии. Когда получим ответ, пойдем в прокуратуру. Будем добиваться, чтобы управление благоустройства, которое координирует уборку снега, начало выполнять свои же правила, — говорит Георгий Акмен.

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА СНЕГ

1. Электронную жалобу в администрацию города можно отправить на сайте cheladmin.ru. На ваш запрос обязаны ответить.

2. На состояние крупных магистралей Челябинска (например, Комсомольского проспекта, проспекта Ленина, улицы Гагарина и др) можно жаловаться в круглосуточную диспетчерскую компании «Южуралмост»: 727-46-26.

3. На состояние внутриквартальных дорог — в диспетчерские по районам:

Калининский район: 791-94-10, 791-19-91;

Курчатовской район: 741-45-48;

Ленинский район: 256-23-05;

Металлургический район: 735-80-14;

Советский район: 237-26-23, 237-26-33;

Тракторозаводский район: 775-30-39;

Центральный район: 263-30-04, 264-56-31.

4. А на грязь во дворах — в диспетчерскую своей УК, ТСЖ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«На моих глазах насиловали заключенных лопатой»: Фотограф Лошагин рассказал, как платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность»
Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены-фотомодели, раскрыл жуткие тайны ИК-54 [видео, эксклюзив "КП"]
Новости 24
«Не убивал, а нашел мясо и забрал себе»: в Челябинской области браконьер попытался обжаловать приговор за отстрел лося
В Челябинске оштрафовали бизнесмена за торговлю просроченными на девять месяцев продуктами
В Челябинске накинулись на московского бьюти-блогера Синяка
Отец пятерых детей из Челябинской области выплатит 4,5 млн рублей за случайный поджог леса
В Челябинске многодетная устроила аферу с маткапиталом
В Челябинске изуродовали памятник культурного значения
В Южноуральске пьяный шутник «заминировал» жилой дом
В Челябинске иномарка протаранила магазин «Красное и белое»
На Южном Урале огнеборцы спасли из горящего дома пятимесячную малышку и ее братьев
Во время диспансеризации у 729 южноуральцев врачи выявили рак
Два взрывных устройства обнаружили на свалке в Магнитогорске
В Челябинске пассажиры маршрутки устроили скандал сотруднику ДПС
Жителей Челябинской области озадачил фонарный столб, похожий на виселицу