Кто в Челябинске саботирует уборку снега

После свежего снега миллионный Челябинск даже днем стоит в пробках. Машины тащатся друг за другом на низкой скорости — только бы не попасть в ДТП. Но аварий много. От снежной каши страдают и пешеходы. Сапоги вязнут в грязном месиве снега и реагентов.

— Ощущение, что дороги не чистят вовсе! Ни крупные магистрали, ни во дворах, — жалуются в соцсетях горожане.

Активисты «Гражданского патруля» (есть такое общественное движение) провели эксперимент. За месяц они два раза пожаловались на плохую уборку снега у дома № 45 по улице Плеханова. И дважды получили ответ, что снег убран. На самом деле состояние тротуара не изменилось.

— Этой зимой снег и наледь на тротуарах стали проблемой номер один. Видимо, власти не хотят этим заниматься, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) активист «Гражданского патруля» Георгий Акмен. — А ведь по правилам благоустройства уборка улиц и тротуаров должна проводиться в течение двух-трех часов после снегопада. Снег, как минимум, должны сдвинуть на край дороги, а позже вывезти вообще.

Общественники считают, что изменить ситуацию могут жалобы горожан.

— Чтобы пробить толстокожих чиновников, нужны массовые обращения горожан. С ноября по январь мы собрали 300 фотографий нечищеных объектов и отправили их в интернет-приемную мэрии. Когда получим ответ, пойдем в прокуратуру. Будем добиваться, чтобы управление благоустройства, которое координирует уборку снега, начало выполнять свои же правила, — говорит Георгий Акмен.

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА СНЕГ

1. Электронную жалобу в администрацию города можно отправить на сайте cheladmin.ru. На ваш запрос обязаны ответить.

2. На состояние крупных магистралей Челябинска (например, Комсомольского проспекта, проспекта Ленина, улицы Гагарина и др) можно жаловаться в круглосуточную диспетчерскую компании «Южуралмост»: 727-46-26.

3. На состояние внутриквартальных дорог — в диспетчерские по районам:

Калининский район: 791-94-10, 791-19-91;

Курчатовской район: 741-45-48;

Ленинский район: 256-23-05;

Металлургический район: 735-80-14;

Советский район: 237-26-23, 237-26-33;

Тракторозаводский район: 775-30-39;

Центральный район: 263-30-04, 264-56-31.

4. А на грязь во дворах — в диспетчерскую своей УК, ТСЖ.

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