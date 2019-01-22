Знаменитый боксер Андрей Шкаликов: «Вернусь в Челябинск и буду здесь жить»

Нынешняя церемония народной премии «Светлое прошлое», не имеющей аналогов в мире, проходила в юбилейной атмосфере. Соединились красивые цифры.

- Нашему проекту исполнилось 15 лет, а Челябинская область отмечает 85-летие, а в сумме это сто! – провел подсчет автор идеи «Светлого прошлого» Олег Митяев, открывая ритуал награждения новых лауреатов.

Когда в 2004 году он дал старт народной премии, решив раз в году собирать в Челябинске земляков, прославивших своими достижениями родной край, многие не верили в продолжительность проекта. А он живет, став брендом Челябинской области и доказывая, как много знаменитой родни у опорного края державы.

КЕНТАВРЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

Александр Паль в театр драмы имени Наума Орлова прибыл в разгар церемонии прямо из аэропорта. Вышел на сцену, в чем летел – джинсы, свитер.

Его, лауреата премии-2017, ждали еще год назад. Приехать к землякам и получить своего бронзового Кентавра с золотым цветком в груди (приз работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного, уральца по рождению) ему тогда помешали неотложные киносъемки.

Кто не знает, Александр - выпускник ГИТИСа, популярный и востребованный актер театра и кино, лауреат кинофестивалей, обладатель специальной премии Международного московского кинофестиваля Chopard Talent Award как самый талантливый и перспективный молодой актер. Снялся в 25 фильмах, среди них «Елки-2014», «Гагарин. Первый в космосе», «Горько!», «Хороший мальчик», «Все и сразу», «Тряпичный союз».

Кинозвезда Александр Паль начинал свою творческую деятельность «У паровоза».Фото: Лидия САДЧИКОВА

Олег Митяев, ведущий церемонию в паре с народной артисткой России, примой театра им. Вахтангова Мариной Есипенко, не преминул сообщить еще и о музыкальном призе Паля за съемку в клипе в клипе «Вояж» группы «Ленинград». По словам Олега, наш земляк «хайпанул по полной программе», ведь клип собрал более 65 млн просмотров на ютубе.

Кстати, в не таком уж далеком прошлом челябинский мальчик Саша Паль был способен, по его признанию, похулиганить.

- Я был таким… отвязным, что ли, - сдержанно поделился Александр с публикой. – Спасибо моему дяде, который что-то разглядел в моих вывертах и однажды сказал: «Сходи-ка ты в театральную студию». Меня приняли в театр-студию «У паровоза». И закрутилось-завертелось. Когда-то в Челябинском театре драмы я увидел свой первый спектакль. А теперь здесь получаю эту премию. Благодарен Челябинску, люблю этот город!

Заслуженный мастер спорта России Татьяна Власова - тоже лауреат позапрошлого года и год назад не смогла приехать за наградой из-за занятости. Зато нынче «разбавила» строй награждаемых – сплошь мужчины.

По своему виду - спортивному ориентирование на лыжах - она в России самая титулованная. Десятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, бронзовый призер в показательных выступлениях на зимней Олимпиаде в Нагано (Япония).

Татьяна Власова. Маленькая, хрупкая и самая титулованная по спортивному ориентирование на лыжах в России.Фото: Лидия САДЧИКОВА

Родилась Татьяна в Перми. Однако долгое время представляла в сборной России именно Челябинскую области, а домом для нее стали южноуральские города Озерск и Златоуст.

На вид Татьяна маленькая и хрупкая молодая женщина. Но не только победы мирового уровня говорят о ее сильном характере. Митяев, сам в юности гонявший на лыжах с компасом по парку Гагарина, рассказал, как однажды в спринтерской дистанции лыжа Татьяны попала в заячий силок, поставленный браконьерами. Таня упала, разбила колено, но нашла силы завершить гонку и… завоевала золотую медаль.

Еще круче историю на тему силы воли спортсменки рассказал со сцены заслуженный тренер России, руководитель федерации спортивного ориентирования Уральского федерального округа Андрей Акимов:

- Будучи абсолютной фавориткой номер один в сборной России, Таня как-то бежала на состязаниях, неудачно зацепилась за огромный сучок. И не просто разбила локоть, а вывернула сустав. До чемпионата мира оставалось 50 дней, до соревнований в Санкт-Петербурге - дней двадцать.

Врачи сказали ей: «Даже не думай на лыжи вставать». Но она начала потихоньку начала тренироваться, выходила на соревнования, понимая, что проиграет. И поехала на чемпионат мира! В двух забегах заняла только третье и четвертое места. А в третьем достигла цели – стала чемпионкой мира!

- Татьяна Власова - это светлое прошлое и светлое настоящее в одном лице! – добавил тренер. И в зале загремели аплодисменты.

КИНОРОМАН О ВЫСОЦКОМ

Кинодокументалист и давно уже житель Санкт-Петербурга Петр Солдатенков родился в Челябинске и путевку в профессию получал сначала в фотокружке Дворца пионеров и школьников. Позже его снимки можно было увидеть в областных газетах. А в 1970-х несколько лет работал кинооператором на Челябинской студии телевидения.

Петр с ностальгией вспоминает тот период: челябинские уроки мэтра отечественной кинематографии Леонида Оболенского, дружбу с «Ариэлем» и многое другое.

Мастер неигрового кино Петр Солдатенков путевку в жизнь получил в Челябинске.Фото: Лидия САДЧИКОВА

- Бесконечные съемки, километры кинопленки… Разъезжали по области, спать мне удавалось только по дороге в машине. Да и жалко было тратить время на сон. Моя жизнь была наполнена удивительными событиями и общением с особенными людьми, - говорит Петр, не скрывая волнения.

Кинорежиссер, сценарист, оператор, продюсер неигрового кино, он известен своими кинороманами о Владимире Высоцком, собрав большой архив видеоматериалов о нем. Десятки его фильмов отмечены наградами международных и российских фестивалей неигрового кино.

Кстати, в Челябинск Петр приехал не с пустыми руками. В институте культуры он показал свой новый фильм «Галич», продюсер которого - тоже наш земляк и лауреат «Светлого прошлого» Сергей Мирошниченко, а в съемках принял участие Олег Митяев, исполнив песню о поэте, драматурге и барде Александре Галиче.

КУЛЬТОВЫЙ РЕЖИССЕР

Народный артист России, лауреат множества премий Андрей Смирнов - режиссер культового для старшего поколения «Белорусского вокзала» - фильма о войне без войны. И еще нескольких заметных кинокартин. Он потрясающий Бунин в фильме «Дневник его жены» и такой же потрясающий в других более чем тридцати ролях.

С Челябинской областью Смирнов, которому в марте стукнет 78 лет, связан небольшим сроком проживания в тыловом Копейске под Челябинском, куда был эвакуирован с мамой в 1941 году.

Андрей Смирнов с юным журналистом из студии Олега Митяева «Светлое будущее».Фото: Лидия САДЧИКОВА

- Попал сюда пяти месяцев от роду, а когда увезли обратно в Москву, еще трех не исполнилось, - рассказал Андрей Сергеевич корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск». – Знаю со слов родителей, что отец, студент Московского литинститута, 23 июня 1941 года записался добровольцем в истребительный батальон. А нас с мамой решил отправить в Воронеж, где в театре драмы служил двоюродный дед Василий Иванович Флоринский. Но театр вскоре эвакуировали в Башкирию, оттуда – на Южный Урал. Так мы с мамой оказались в Копейске. Театр, кстати, продолжал и там работать. Мы жили у хозяйки в бревенчатом доме. Было голодно, трудно. Знаю, что мама с этой бабкой ходили воровать дрова, чтобы топить печку.

Отец Андрея (Сергей Смирнов, автор книги «Брестская крепость») с литературным институтом был эвакуирован в Ташкент. Он рвался на фронт и наконец получил вызов в Москву. По дороге из Узбекистана решил повидаться с женой и сыном. В Копейске ему надо было отметиться у военкома. А у того был недобор, и отца увезли силой в Уфимское училище зенитной артиллерии, откуда через несколько месяцев он уехал на Северо-Западный фронт.

«ЛЕЧЕНИЕ ВОДКОЙ»

На вручении премии Андрей Сергеевич вспоминал о своих творческих контактах с Челябинском:

- В этом зале шел спектакль по моей пьесе «Родненькие мои». Наум Орлов, имя которого носит ваш театр драмы, был тогда главным режиссером. Он пригласил меня в Челябинск на премьеру, познакомил с режиссером Анатолием Морозовым (тоже лауреат «Светлого прошлого» - прим. ред.). Я ехал со страхом: чего они там, в провинции, устроили? И был приятно поражен прекрасной актерской труппой, отличным уровнем режиссуры и самим Наумом – человеком мудрым и благородным. Я был абсолютно счастлив!

Андрей Сергеевич комично описал, как непросто далась ему поездка на церемонию. О народной премии он понятия не имел. Залез в интернет, прочитал о Митяеве, его фонде и «Светлом прошлом». Даже наизусть выучил песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Буквально перед поездкой ему пришлось перенести серьезную стоматологическую операцию, которую из-за боли он решил «долечить» водкой. Пошел в магазин. Гололедица. Упал, разбил лоб, вернулся домой без водки и в крови. Супруга в ужасе: «Куда ты, старый хрен, поедешь в таком виде?».

- Я посмотрел на себя в зеркало. Кровотечение на лбу стихло. И говорю жене: «Это, видимо, закончилась подготовка к Челябинску. Я там выйду на сцену, и наши ребята южноуральские сразу поймут, что я не какой-нибудь американец или француз, а свой, копейский!».

Это было очень смешно, публика хохотала. Но финальная фраза была серьезной, даже пафосной. Кинематографист считает, что такие проекты, как «Светлое прошлое», нужны по всей стране. «Если в каждом регионе найдется свой Олег Митяев, то Россия перестанет быть изолированной от всего мира, а будет членом Совета Европы и займет там важное место». Публика поддержала мэтра овацией.

Награду Смирнову вручал специальный гость церемонии – актер театра и кино Андрей Ургант. Кстати, тоже с травмой, так что на сцену вышел, прихрамывая, и, как он выразился, «в тапочках». Но тоже веселый.

Андрей Ургант дал интервью юному челябинскому журналисту.Фото: Лидия САДЧИКОВА

Шутил на тему своей известности в качестве сына знаменитой киноактрисы Нины Ургант (сыграла главную роль в фильме «Белорусский вокзал») и отца популярного телеведущего Ивана Урганта, чье видеопоздравление Андрею Смирнову и приветствие всем челябинцам, собравшимся на «Светлом прошлом», стало приятным сюрпризом.

ЛАУРЕАТЫ В ПОГОНАХ

В этот раз в команде награжденных - сразу два генерала. Парадная форма, стать, выправка… Ныне Олег Чернов - заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» – ООО «РТ-Развитие бизнеса». Более 40 лет служил в органах внешней разведки и контрразведки СССР и России. Один из создателей Совета безопасности России.

Олег Чернов родился в Челябинске, стал генерал-полковник ФСБ и отвечала за безопасность России.Фото: Лидия САДЧИКОВА

Его челябинский коллега и тоже ветеран КГБ Виктор Бочин вспоминал, что в молодости генерал-полковник был отменным спортсменом, увлекался музыкой и рисованием.

Учился в ЧПИ (ныне ЮУрГУ), практику проходил в Златоусте на Станкомаше. Потом высшая школа КГБ, Краснознаменный институт КГБ им. Андропова. Службу в органах госбезопасности начинал с должности оперуполномоченного управления КГБ СССР по Челябинской области.

- Люди моей профессии лишены честолюбия, - поделился Олег Дмитриевич с земляками. – наш профессиональный девиз «Без права на славу, во славу Державы». Но на «Светлом прошлом» невозможно скрыть чувства. Я словно именинник. Челябинск – это моя родная 37-я школа, брат Евгений, коллеги-ветераны из областного управления органов безопасности. Антон Чехов писал, что русскому человеку свойственно идеализировать свое прошлое, ненавидеть настоящее и бояться будущее. От себя скажу: проходит время, и настоящее становится светлым прошлым...

Генерал-лейтенант МВД Владимир Дмитрин экс-начальник Академии управления МВД России, председатель правления Клуба военачальников РФ.

Родом он из села Березовка, затерявшегося на просторах Аргаяшского района. Там окончи школу, а ремесленное училище - в Челябинске. Потом – служба в армии: от командира взвода до заместителя главнокомандующего внутренними войсками.

Генерал-лейтенант МВД Владимир Дмитрин родом из южноуральской Березовки.Фото: Лидия САДЧИКОВА

В период Осетино-Ингушского конфликта Владимир Брониславович участвовал в проведении спецоперации по разоружению незаконных вооруженных формирований. Командовал группировкой внутренних войск в Чеченской республике. В декабре 96-го и январе 97-го боевой генерал-лейтенант без потерь вывел 30-тысячную группировку внутренних войск за пределы границ Чеченской республики.

Из Березовской школы, с которой Дмитрин поддерживает связь, на церемонию приехали директор Любовь Дубровина и завуч Эльмира Хабибуллина.

- Когда вся школа ждала в гости генерала из Москвы, мы ужасно волновались. А он оказался очень скромным, общительным и дружелюбным. Ребята с восторгом слушали рассказы Владимира Брониславовича и потом сказали: «Этот человек сделал себя сам».

А он считает, что в его судьбе все держится на уральской закалке.

- Лучшие годы жизни и службы – в Челябинской области. И прежде всего благодарен небольшой Березовской школе, моим односельчанам. Мои корни - в этом маленьком селе.

ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ: ПЕВЕЦ, БОКСЕР, ШАХТЕР

Заслуженный артист РФ оперный певец Михаил Губский побеждает в международных вокальных конкурсах, поет главные сольные партии в Большом театре России, гастролирует по всему миру.

А когда-то мальчишкой бегал рыбачить на реку Урал в своем родном промышленном Магнитогорске. И до того, как поступить в Самарскую консерваторию, окончил технический университет.

Солист Большого театра Михаил Губский и его челябинская коллега Наталья Заварзина порадовали зрителей дуэтом из оперы «Сильва».Фото: Лидия САДЧИКОВА

- На самарской земле я впервые познакомился с бардовской песней, - поделился с публикой Михаил. - Слушал Митяева, распевал его песни и у костра на Грушинском фестивале, и на квартирах у друзей. Никак не ожидал, что спустя годы буду лауреатом «митяевской» премии. Удивительно, как сводит людей судьба.

Президент группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков - лауреат премии в номинации «Челябинец», хотя родился в Оренбургской области.

- Когда-то и Челябинск входил в Оренбургскую губернию, - отметил он. – А я стал считать себя южноуральцем, когда поступил в Магнитогорский горно-металлургический институт. По большому счету я простой шахтер. 42 года назад спустился в шахту, 12 лет подземного стажа.

- В начале 90-х СССР распался, и многих россиян попросту забыли в бывших социалистических республиках, - вспоминает Константин Иванович. - После вуза я работал в Казахстане. Там огромная диаспора русских, татар, башкир оказались за пределами Родины. Пришлось оттуда самим выбираться. Желание жить дома, на Южном Урале, нас сюда и привело. Мы выехали из Казахстана всем комбинатом. Прижились здесь. Нас приняли. Огромное за это спасибо!

В шахтерском поселке Горняк города Копейска родился Андрей Шкаликов, знаменитый на весь мир боксер-профессионал, чемпион Континента, Европы, СССР и России. 56 побед, из них 28 нокаутом. Ни разу не оказался в нокауте. После окончания карьеры на ринге работал как спортивный эксперт, промоутер и телекомментатор.

Когда он пришел в тележурналистику, режиссер программы удивлялся: «Что за акцент у тебя?». Пришлось изживать свой южноуральский говор. Ходил целый месяц с пластиком во рту, твердя скороговорку «От топота копыт пыль по полю летит».

– В 1996 году я стал чемпионом России. После победы весь такой счастливый, такой мокрый, с синяками, с поясом чемпионским захожу в раздевалку и вижу там Олега Митяева. Поздравил меня, мы немного поговорили, сфотографировались на память. Он подарил мне свою пластинку с автографом. И потом мы время от времени встречались с ним на разных мероприятиях. А теперь вот и на родине встретились.

Сейчас Шкаликов мастер-тренер в крупнейшей сети бойцовских клубов столицы «Ударник».

– Я регулярно посещаю Челябинск и особенно Копейск. Я помню всех и все. И возможно, когда закончится моя активная спортивная деятельность, вернусь в Челябинск и буду жить здесь.