«Вместо двух зубов велели лечить девять»: как жителей Челябинска разводят на деньги в частных стоматологиях

Это как в шутке: с годами начинаешь бояться не стоматологов, а цены на их услуги. Особенно, когда знаешь, что вылечить надо не один зуб. Наша читательница Анна (имя изменено) насчитала у себя пару зубов с кариесом. Скопила деньги на лечение, и пошла в частную клинику. Но результат осмотра ее шокировал. Выложить за лечение нужно было несколько десятков тысяч рублей.

«ВИДИМО, МЕНЯ ОБМАНУЛИ»

— Стоматолог сказал, у меня девять зубов с кариесом. Стоимость лечения одного зуба от 2500 до 3500 рублей, зависит от сложности. В лучшем случае лечение обойдется в 22,5 тысячи, — говорит Анна.

Девушка все-таки согласилась на лечение одного зуба, отдала 3200 рублей. Затем решила сходить на консультацию в другую стоматологию, в надежде немного сэкономить на лечении, да и удостовериться, точно ли предстоит вылечить так много зубов.

— В другой клинике мне насчитали всего два больных зуба! Тогда я пошла в еще одну стоматологию — тоже два. Объяснили, что остальное — это пигментация от еды. Необходима ультразвуковая чистка зубов и раз в полгода осмотр. Видимо, в первой клинике меня обманули.

Предъявлять претензии стоматологии Анна не стала. Поскольку зуб ей вылечили хорошо, это отметили и другие специалисты. Да и тратить нервы на разборки — себе дороже. Но в эту клинику она решила больше не ходить.

Мы спросили у практикующих стоматологов по секрету, разводят ли пациентов в клиниках таким образом. И если бы Анна согласилась на лечение, ей бы что, ковыряли здоровые зубы?

КОММЕНТАРИЙ

«Это мог быть фиссурный кариес. Его можно лечить, а можно и нет»

— Есть такое понятие как фиссурный кариес. Он поражает естественные углубления зубов на жевательной поверхности — канавки и бороздки, которые находятся между жевательными буграми. Мнения у специалистов по поводу этого кариеса до сих пор разнятся. Его можно раскрыть и поставить пломбу, а возможно не трогать и наблюдать. Как правило, глубоко этот кариес не уходит. Лечат его, если зуб начал реагировать на горячее, холодное, беспокоит. Если считать все фиссурные кариесы, то число нездоровых зубов может быть большим. Но вопрос, все ли их нужно раскрывать. Это обсуждается с пациентом, предоставляется вся информация, и он уже принимает решение. Мы не знаем ситуации, с чем пациент пришел изначально. Говорить, что врач обманул, сказал неправильно, нельзя. Каждый врач придерживается своих доводов, своих технологий. Здоровые зубы едва ли кто-то будет целенаправленно трогать. Пациентов хватает.

В некоторых стоматологиях есть план, и стоматологи стараются выполнить его любой ценой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В клинике могут раскрыть здоровый зуб»

— Есть, к сожалению, такие специалисты, которые хотят заработать. Могут даже здоровый зуб раскрыть. Я сталкивалась с таким врачом. Она разводила пациентов на деньги. Например, так: ранняя стадия кариеса это пигментация, она может оставаться в неопасной форме долгое время, не переходить в более глубокую стадию. Проще говоря, эту стадию пятна можно и не лечить. Но врач говорит, что это кариес, человек может потерять зуб впоследствии, и лечить надо. Способы развода разные. Есть в некоторых стоматологиях план, и стоматологи его стараются выполнить любой ценой. Но вообще за такое в клиниках серьезно наказывают. Одного обманешь, двух, трех, но рано или поздно придет пациент и предъявит претензию.

СОВЕТ КП

По словам специалистов, перед любым лечением рекомендуется делать снимок. Либо прицельный, если это один зуб, либо панорамный снимок ОПТГ, если проблемных зубов много. На них хорошо видны кариесы. Во-первых, снимок облегчит работу специалиста, а во-вторых, в случае чего, обезопасит вас. Если даже вам «полечат» зуб, не нуждающийся в лечении, когда вы это обнаружите, вряд ли сможете доказать, что зуб был здоров. А снимок подтвердит это.

Если на консультации вам сказали, что предстоит вылечить много зубов, со снимком обратитесь в другую клинику и проконсультируйтесь еще там. Как правило, первая консультация во многих клиниках бесплатная. Банальный способ, но почему-то часто о нем забывают. Перед походом в стоматологию изучите информацию о ней в интернете, прочтите отзывы.

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