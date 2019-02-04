Семье из Кургана государство заплатило 10 тыс. рублей за три года, вычеркнутых из жизни

— Канун Нового года. Из шкафов на пол летели елочные игрушки, подарки, которые мы спрятали от детей… Вещи топтали берцы омоновцев. На глазах дочерей люди в масках в очередной раз переворачивали наш дом...

Ирина Никитина и Роман Худоконенко из Кургана вспоминают последние три с половиной года своей жизни. У них был бизнес: консультация по юридическим и финансовым вопросам. Летом 2015 года их обвинили в отмывании денег...

— В вашем городе сотни подобных компаний, а взялись за вашу. Ведь не просто так?

— Думаю, это стечение обстоятельств: трясли наших клиентов по другим делам, и задели нас. А заодно решили заработать себе баллы, — рассказывает Ирина. — Это было ужасно: Рому грубо скрутили на глазах у детей. Я закричала, у меня случился срыв, вызывали скорую помощь. Месяц потом я провела в неврологии. Но и там меня не оставили. Приходили оперативники, давили на врача, чтобы выписал.

ОТМЫЛИ 296 МИЛЛИОНОВ?

— Романа еще обвинили в незаконной банковской деятельности, — продолжает Ирина. — Якобы он с тремя сообщниками — два из которых нам не знакомы — отмыл 296 млн рублей. И за это Роман получил два миллиона. По документам дело завели в июле 2015-го, но мы узнали об этом через месяц, когда к нам пришли с обыском в семь утра.

Через полгода после обыска Ирина тоже стала обвиняемой.

— Дело об отмывании денег не довели до суда. Прокуратура нашла в нем массу недочетов: не было ни заказчиков обналичивания, ни денег. Расследование приостановили, а за нами признали право на реабилитацию. Тогда следователь завела на меня новую «уголовку». Якобы я создавала фирмы-однодневки, чтобы обналичивать деньги. На этот раз был суд...

ДОКАЗАТЬ ОШИБКУ ПОМОГЛА СЛУЧАЙНОСТЬ

Во второй раз аргументом следствия стали почерковедческие экспертизы. Когда фирма открывает счет в банке — заполняют карточку. В ней директор конторы ставит подпись. При работе банка с фирмой потом сравнивают автограф директора во всех документах .

— Эксперт из полиции написала, что вместо директоров фирм эти карточки подписывала я, чтобы затем обналичивать деньги. Завели новое дело — «Неправомерный оборот средств платежей». А это до шести лет колонии!

— Но вы подписи не ставили?

— Нет. Заключения криминалистов мы носили в прокуратуру, следователям. А там отвечали, что эксперту грозит уголовная ответственность за подделку, а поэтому не может быть не прав.

Мы заказали независимую почерковедческую экспертизу. Она показала, что в документах от экспертов полиции не было фото, по которым сравнивался мой почерк и почерки на карточке. Во-вторых, эксперт пишет: «Буквы А, Б, В — совпадают с написанием их в подписи». Но в подписи из банковских бумаг нет таких букв! Одним днем датированы пять из девяти экспертиз. Хотя обычно один анализ занимает трое суток.

— В суд спросили у полицейских, почему в документах ошибки?

— Да спросил. Эксперт ответила: «Я скопировала строчки из другой экспертизы и вставила в вашу. Это была техническая ошибка». А потом добавила: «Если вам не нравится, можете провести другие экспертизы».

КТО ОТВЕТИТ ЗА МУЧЕНИЯ?

— Мы обратились в полицию с жалобой на эксперта. Там ответили, что недостатки в экспертизе — это нарушение. Но привлечь эксперта к ответственности можно только в течение полугода, а сроки истекли.

После снятия всех претензий семья получила право на реабилитацию: им прислали официальные извинения и вернули деньги за адвокатов. А морально-нравственные страдания суд оценил в 10 тыс. руб. По 5 тыс. руб каждому.

— Выходит по 9 рублей в день за ежедневные допросы, очные ставки, экспертизы, судебные заседания, визиты ОМОНа в дом, — грустно удивляется Ирина. — Нам пришлось продать машину, чтобы прокормить себя и детей, ведь работать нам не давали...

А недавно из следственного комитета курганцев вызвали на беседу. На этот раз разбираются, почему полицейские так долго не отставали от семьи.

КОММЕНТАРИЙ

«Будем жаловаться на работу курганской полиции»

— Это не единственная претензия к курганском экспертам. Есть еще люди, которые столкнулись с их некомпетентностью. Мы сейчас отправились в Москву, чтобы там обратили внимание на работу курганской полиции, — говорит гражданский обмудсмен Александр Андрюков.

«Комсомольская правда» также написала запрос в УМВД Кургана с просьбой дать пояснения ситуации с Ириной и Романом.

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