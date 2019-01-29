2019-01-29T15:17:38+03:00
Общество

После скандала в интернете челябинский чиновник из минэкологии объяснил появление чучела совы на своем столе

По словам Виталия Безрукова, птицу изъяли у браконьеров
Ольга АНТОНОВА
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В кабинете чиновника минэкологии хранится чучело совы, добытое браконьерами. Фото: Андрей ТКАЧЕНКО/obzor74.ruВ кабинете чиновника минэкологии хранится чучело совы, добытое браконьерами. Фото: Андрей ТКАЧЕНКО/obzor74.ru
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В январе в интернете появилось интервью с начальником Управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталием Безруковым. Снимком, иллюстрирующим материал, заинтересовались общественники. Они негодуют: защитник природы, и вдруг чучело убитой хищной птицы?

Внимательные разглядели, что чучелом стала редкая бородатая неясыть, занесенная в Красную книгу Челябинской области. Под охраной на Южном Урале неясыть обитает в Ильменском заповеднике, национальном парке «Зюраткуль» и нескольких заказниках. Для комфортного существования и размножения хищным птицам необходимы зоны покоя вокруг гнезд.

НЕЯСЫТЬ ДОСТАЛАСЬ ПО НАСЛЕДСТВУ

Сам чиновник объяснил, что на его рабочем столе — продукт браконьерский, птица добыта незаконно.

— Чучело досталось мне «по наследству», вместе с рабочим кабинетом и мебелью. В министерство оно попало несколько лет назад после рейда наших специалистов к незаконным торговцам. Во время интервью сайту obzor74.ru разговор с корреспондентом зашел, в тои числе, и про браконьерство. И сову мы сфотографировали как пример незаконной добычи пернатого. Является ли она бородатой неясытью, сказать трудно: это может определить орнитолог по характерным пятнам под крыльями. На изъятое у торговца чучело есть все документы, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Виталий Безруков.

Часто ли приходится изымать живых или мертвых представителей фауны у браконьеров, «черных» таксидермистов или торговцев?

— Несколько раз в год — точно. Отслеживаем объявления в Интернете. Чучела изымаем. Среди них орлы, лисы, иногда встречаются волки. Бывает, находим по объявлениям живых существ и тогда отправляем на долечивание в зооприют «Спаси меня» к Карену Даллакяну или выпускаем в дикую природу.

ОБЪЯСНЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

В региональном ОНФ по чучелу в кабинете чиновника категоричны:

— Есть правила хранения вещественных доказательств, они прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Нет возможности хранения вещдоков в кабинете государственного служащего, использования их в качестве предмета интерьера.

Общественники направили заявление о проверке в прокуратуру. Началась проверка, после которой станет ясно, не нарушает ли чиновник закон.

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