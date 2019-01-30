Православный календарь 2019: 28 января - 3 октября
28 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
Поста нет
Преподобный Иоанн Кущник
Рос в богатой семье в Константинополе в V веке. Но ушел в монастырь. Через 6 лет тайно вернулся в город в одежде нищего и жил у ворот своего дома, как бродяга. Перед кончиной (25 лет) он открылся родителям. В честь него они построили храм и приют.
29 января
ВТОРНИК
Поста нет
Поклонение честным веригам апостола Петра
Петр был заключен в темницу. Ночью ангел снял с него цепи и вывел («Деяния апостолов, гл. 12). Раз в год в Риме вериги выносят к народу. Прикасаясь к ним, люди исцеляются от болезней.
30 января
СРЕДА
Разрешается рыба
Антоний Великий
Основатель отшельнического монашеств (251 - 356 гг.)
Антоний, прожив долгое время в отшельничестве, как-то слышит голос: «Ты не вошел еще в меру сапожника из Александрии». Антоний покидает пустыню, приходит в город, который наполнен суетой и праздностью. Находит сапожника, который с утра до ночи трудится в подвальчике, а по временам смотрит в окошечко на проходящих и твердит только одно: «Все спасутся, один я достоин гибели за грехи мои». А раз не судит человек других, то сам не будет судим, как сказано в Евангелии от Матфея (гл. 7).
Антоний Великий (старинная икона) был богат. Но продал имение, раздал деньги нищим и ушел в пустыню.
31 января
ЧЕТВЕРГ
Поста нет
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей преподобного Сергия Радонежского
Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II, а потом у Константина III, которых он не раз сопровождал в Золотую Орду. Будучи состоятельными людьми, с женой они очень скромно жили и все деньги отдавали бедным. Перед кончиной (1337 г.) оба приняли монашество.
1 февраля
ПЯТНИЦА
Разрешается рыба
Макарий Великий (300 - 391 гг.)
Однажды во время молитвы блаженный Макарий услышал голос: «Ты не достиг еще совершенства, как две женщины, живущие в городе». Подвижник нашел дом, где они жили и сказал: «Я хочу знать о ваших добрых делах». Женщины ответили: «Мы вышли замуж за родных братьев. И за все время жизни не сказали друг другу ни одного обидного слова». Макарий сказал: «Поистине Господь не ищет девы или замужней, но ценит свободное намерение человека».
2 февраля
СУББОТА
Поста нет
Евфимий Великий
(377 - 473 гг.)
Считается столпом пустынножительства и основателем монашеского общежития. Жил в пустыне Зиф. Был удостоен возможности предвидеть будущее и исцелять от многих недугов. Ему молятся о излечении от разных заболеваний, просят помощи в принятии сложных решений и познании истин христианства.
3 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Поста нет
Преподобный Максим Грек (1470 - 1556 гг.)
В 35 лет прибыл в Россию по просьбе Великого князя Василия III для перевода духовных книг. За критику недостатков тогдашней общественной жизни на Руси долгое время провел в заточении. Скончался в Сергиевом Посаде. Академик Лихачев называл Максима Грека «первым интеллигентом на Руси».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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