Православный календарь 2019: 28 января - 3 октября

28 января

ПОНЕДЕЛЬНИК

Поста нет

Преподобный Иоанн Кущник

Рос в богатой семье в Константинополе в V веке. Но ушел в монастырь. Через 6 лет тайно вернулся в город в одежде нищего и жил у ворот своего дома, как бродяга. Перед кончиной (25 лет) он открылся родителям. В честь него они построили храм и приют.

29 января

ВТОРНИК

Поста нет

Поклонение честным веригам апостола Петра

Петр был заключен в темницу. Ночью ангел снял с него цепи и вывел («Деяния апостолов, гл. 12). Раз в год в Риме вериги выносят к народу. Прикасаясь к ним, люди исцеляются от болезней.

30 января

СРЕДА

Разрешается рыба

Антоний Великий

Основатель отшельнического монашеств (251 - 356 гг.)

Антоний, прожив долгое время в отшельничестве, как-то слышит голос: «Ты не вошел еще в меру сапожника из Александрии». Антоний покидает пустыню, приходит в город, который наполнен суетой и праздностью. Находит сапожника, который с утра до ночи трудится в подвальчике, а по временам смотрит в окошечко на проходящих и твердит только одно: «Все спасутся, один я достоин гибели за грехи мои». А раз не судит человек других, то сам не будет судим, как сказано в Евангелии от Матфея (гл. 7).

Антоний Великий (старинная икона) был богат. Но продал имение, раздал деньги нищим и ушел в пустыню.

31 января

ЧЕТВЕРГ

Поста нет

Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей преподобного Сергия Радонежского

Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II, а потом у Константина III, которых он не раз сопровождал в Золотую Орду. Будучи состоятельными людьми, с женой они очень скромно жили и все деньги отдавали бедным. Перед кончиной (1337 г.) оба приняли монашество.

1 февраля

ПЯТНИЦА

Разрешается рыба

Макарий Великий (300 - 391 гг.)

Однажды во время молитвы блаженный Макарий услышал голос: «Ты не достиг еще совершенства, как две женщины, живущие в городе». Подвижник нашел дом, где они жили и сказал: «Я хочу знать о ваших добрых делах». Женщины ответили: «Мы вышли замуж за родных братьев. И за все время жизни не сказали друг другу ни одного обидного слова». Макарий сказал: «Поистине Господь не ищет девы или замужней, но ценит свободное намерение человека».

2 февраля

СУББОТА

Поста нет

Евфимий Великий

(377 - 473 гг.)

Считается столпом пустынножительства и основателем монашеского общежития. Жил в пустыне Зиф. Был удостоен возможности предвидеть будущее и исцелять от многих недугов. Ему молятся о излечении от разных заболеваний, просят помощи в принятии сложных решений и познании истин христианства.

3 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Поста нет

Преподобный Максим Грек (1470 - 1556 гг.)

В 35 лет прибыл в Россию по просьбе Великого князя Василия III для перевода духовных книг. За критику недостатков тогдашней общественной жизни на Руси долгое время провел в заточении. Скончался в Сергиевом Посаде. Академик Лихачев называл Максима Грека «первым интеллигентом на Руси».

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