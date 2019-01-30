В челябинском минздраве объяснили череду детских смертей в больнице Копейска

Чем меньше город, тем ниже уровень медицины. В России в этом уверены многие. Красочной иллюстрацией этого тезиса стал Копейск. Всего за месяц в местной больнице умерли три ребенка. Родители винят в их смерти врачей, которые не смогли поставить верный диагноз и поднять на ноги маленьких пациентов.

МАМЫ БИЛИ ТРЕВОГУ, А ВРАЧИ — НЕТ

В декабре в Копейске умер пятилетний детсадовец, которого лечили от кишечной инфекции, а у ребенка был менингит.

В новогодние праздники скончалась 9-летняя школьница. Ее лечили от ротавирусной инфекции. При вскрытии обнаружили, что у девочки опухоль мозга.

В обоих случая мамы сомневались в диагнозе и просили направить детей на дополнительные обследования, но направлений доктора не давали.

А на этой неделе все в той же больнице от пневмонии умер 13-летний подросток. К разбирательству подключились силовики.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

БОЛЬНИЦЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ СКВОРЦОВА

Родители погибших детей обратились за помощью в прессу. После широкой огласки в СМИ копейских медиков на ковер в Москву вызвала глава минздрава РФ Вероника Скворцова. Провести проверку больницы приказал губернатор Челябинской области. Специальная комиссия уже приступила к работе.

30 января ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин:

— Прежде всего, выражаю соболезнования семьям, потерявшим детей. Каждый из этих трех случаев был клинически тяжелым. Что стало причиной смерти, разберется Следственный комитет. Пока идет следствие, мы не вправе давать какие-то комментарии. Сейчас в Копейске работают несколько специализированных комиссий. В том числе, с участием экспертов из Москвы.

По словам министра, все эти случаи не говорят о плохом состоянии здравоохранения вообще. В больнице Копейска есть необходимое оборудование для диагностики и лечения пациентов. Больница обеспечена кадрами. Если не хватает какого-то специалиста, то его обязанности берут на себя остальные.

По результатам расследования будут приняты жесткие кадровые решения. Кроме того, стационар копейской больницы разделят на детский и взрослый.

— Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы данная ситуация была доведена до логического завершения, и окажем полное содействие правоохранительным органам и любым другим органам дознания, в том числе и надзорным, — заверил Сергей Приколотин.

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