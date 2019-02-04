Медицинский центр «Лотос»: мировые стандарты в лечении и диагностике

Многопрофильный медицинский центр «Лотос» — один из самых крупных на Южном Урале. Более 15 лет клиника прочно занимает лидирующие позиции в регионе в сфере оказания медицинских услуг.

Центр придерживается мировых стандартов лечения и диагностики, равняясь на ведущие зарубежные медицинские учреждения. Пациентам обеспечены квалифицированная медицинская помощь, высокотехнологичные методы обследования и европейский уровень сервиса.

Несколько лет Медицинский центр «Лотос» участвует в рейтинге «ТОП-100 частных многопрофильных клиник России» и занимает в нем лидирующие позиции среди клиник Челябинской области.

МЦ «Лотос» имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности более чем по 50 медицинским направлениям и постоянно расширяет перечень оказываемых услуг.Прием ведется в 9 филиалах в разных районах Челябинска и в Копейске. Ежемесячно центр посещает более 20 тысяч человек.

В арсенале медицинского центра собственная диагностическая лаборатория (проведение клинических, биохимических, иммунологических исследований, в т.ч. иммунограмм, ПЦР-лаборатория, генетические исследования), отделение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики с аппаратами 3 и 4 D УЗИ, эндоскопический кабинет, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, стоматология, многопрофильный хирургический стационар.

В круглосуточном режиме работает травмпункт и скорая медицинская помощь. Для детей открыта экспертная детская клиника, в которой оказывают помощь маленьким пациентам врачи 24 специальностей.

Медицинский центр «Лотос» является базой кафедр медицинского университета. Совместно с профессорами кафедр на консилиумах специалисты разбирают сложные случаи пациентов.

Специалисты Медицинского центра «ЛОТОС» в своей работе руководствуются принципом: «Ваше здоровье — наша забота».

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Адреса филиалов:

г. Челябинск:

ул. Труда, 187Б;

пр. Ленина, 17;

ул. 40-летия Победы, 33

ул. 250-летия Челябинска, 73

ул. Коммуны, 137

ул. Х. Юсупова, 103

ул. С. Кривой, 32

ул. Барбюса, 61

г. Копейск, пр. Славы, 7

Телефон единой справочной службы: (351) 220-00-03

www.lotos74.ru

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