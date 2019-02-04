2019-02-04T12:52:09+03:00
Клиника года

Варикоза нет: что нужно знать о современном лечении варикоза?

Поделиться:
Изменить размер текста:

Такое коварное заболевание как варикоз зачастую требует оперативного вмешательства. Об особенностях лечения варикоза и возможностях современной медицины рассказывает врач хирург-флеболог клиники «Варикоза нет» Максим Воронин.

— Максим Сергеевич, чем чревата варикозная болезнь, если ее вовремя не лечить или оставить на потом?

— Ну, во-первых, нужно понимать насколько запущенный случай. Многие думают, что две-три торчащие вены, это не так страшно. Однако порой этого достаточно для такого серьезного осложнения как тромбофлебит, который требует скорой неотложной помощи и грамотного лечения, чтобы избежать такого серьезного осложнения как ТЭЛА, которое может привести к инвалидизации или даже летальному исходу. Так же варикоз чреват трофическими язвами, изменениями кожных покровов, судорогами, отеками и постоянными ноющими болями.

— Скажите, какими методами сейчас принято бороться с варикозом?

— Существует консервативная терапия и оперативная терапия. При консервативном лечении применяются таблетки, мази и прочее, однако они лишь устраняют симптомы (отеки, боли, судороги), но не решают проблему выпирающих вен. Люди годами тратят средства на таблетки, мази, и даже если боль уходит, вены так и продолжают выполнять свои функции не в полном объеме. Порой болезнь может даже прогрессировать.

Убрать не только симптомы, но и сами расширенные вены можно при оперативном вмешательстве.

Мы практикуем закрытые операции с помощью эндовенозной лазерной коагуляции вен (ЭЛВК). Такая процедура не требует общего наркоза. Операция проводится под местной анестезией. Процедура не занимает много времени: от 20 до 40 минут. После ЭВЛК не остается шрамов, как после обычной операции. Кроме этого, нашим пациентам не требуется длительный реабилитационный период: сразу после операции пациент можно идти домой.

Чтобы отдать свой голос за клинику лазерной хирургии «Варикоза нет», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Клиника «Варикоза нет»

г.Челябинск, Комсомольский пр-т, 36 В;

Тел.: (351) 225-35-36;

варикоза-нет.рф

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Морозы в Челябинске: синоптики дали уточненный прогноз на 5-7 февраля
Заявление в первый класс по интернету на Южном Урале подали больше 7 тысяч человек
В Челябинске пациент напал на врача, который не дал ему закурить
В Челябинске на один день откроется единый консультационный пункт для предпринимателей
Житель Челябинской области, уходя от пьяного водителя, сбил восьмилетнего мальчика на тротуаре
В Магнитогорске уволят кондуктора трамвая, высадившего школьницу из-за надорванной купюры
«Машину разорвало на две части»: водитель и пассажир ВАЗа погибли на трассе в Челябинской области
Почему в Челябинске снег не вывозят, а сметают к обочинам
В лесу в черте Челябинска выбросили «просрочку» из гипермаркета
На хоккейном матче в Челябинске шайба рассекла болельщице лицо в кровь
Рабочая неделя в Челябинске снова началась с 10-балльных пробок
МЧС предупреждает об аномальных морозах на Южном Урале
Отмена уроков в Челябинске 4 февраля: утром оказалось недостаточно холодно
В лесу Челябинска обнаружили ярко-зеленую реку
Жители Зауралья расшифровывают странное смс от МЧС
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске Ваню Фокина готовят к выписке
В больнице Челябинска мать бьет и кусает своего двухмесячного ребенка
Маршрутка парализовала движение трамваев в Челябинске
В Челябинске провалился асфальт и образовалась парящая дыра
В Челябинске пьяный водитель сбил ребенка
Силач из Челябинска придумал новую спортивную дисциплину
В Челябинской области неизвестный украл ограду с могилы ветерана войны
МЧС не подтверждает гибель человека при взрыве газа в Трехгорном
«Трактор» переиграл «Металлург» в южноуральском дерби
При взрыве газа в Челябинской области погиб хозяин гаража
Три краснокнижных выдры попали в фотоловушку в Челябинской области
В Челябинской области воздух промерзнет до -42 градусов
В Магнитогорске кондуктор высадил школьницу из трамвая из-за надорванной купюры
Житель Челябинской области нарубил дровишек на четыре года колонии