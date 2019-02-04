Варикоза нет: что нужно знать о современном лечении варикоза?

Такое коварное заболевание как варикоз зачастую требует оперативного вмешательства. Об особенностях лечения варикоза и возможностях современной медицины рассказывает врач хирург-флеболог клиники «Варикоза нет» Максим Воронин.

— Максим Сергеевич, чем чревата варикозная болезнь, если ее вовремя не лечить или оставить на потом?

— Ну, во-первых, нужно понимать насколько запущенный случай. Многие думают, что две-три торчащие вены, это не так страшно. Однако порой этого достаточно для такого серьезного осложнения как тромбофлебит, который требует скорой неотложной помощи и грамотного лечения, чтобы избежать такого серьезного осложнения как ТЭЛА, которое может привести к инвалидизации или даже летальному исходу. Так же варикоз чреват трофическими язвами, изменениями кожных покровов, судорогами, отеками и постоянными ноющими болями.

— Скажите, какими методами сейчас принято бороться с варикозом?

— Существует консервативная терапия и оперативная терапия. При консервативном лечении применяются таблетки, мази и прочее, однако они лишь устраняют симптомы (отеки, боли, судороги), но не решают проблему выпирающих вен. Люди годами тратят средства на таблетки, мази, и даже если боль уходит, вены так и продолжают выполнять свои функции не в полном объеме. Порой болезнь может даже прогрессировать.

Убрать не только симптомы, но и сами расширенные вены можно при оперативном вмешательстве.

Мы практикуем закрытые операции с помощью эндовенозной лазерной коагуляции вен (ЭЛВК). Такая процедура не требует общего наркоза. Операция проводится под местной анестезией. Процедура не занимает много времени: от 20 до 40 минут. После ЭВЛК не остается шрамов, как после обычной операции. Кроме этого, нашим пациентам не требуется длительный реабилитационный период: сразу после операции пациент можно идти домой.

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Клиника «Варикоза нет»

г.Челябинск, Комсомольский пр-т, 36 В;

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