Следователи проверяют мать, искусавшую больного младенца в челябинской больнице

Над одним из маленьких пациентов в больнице Челябинска издевается его собственная мать. Шокирующая новость разлетелась по соцсетям. Источником стали соседки по палате. Они не могли спокойно смотреть, как женщина материт трехмесячного кроху и бьет его по лицу. А когда в порыве гнева несдержанная мать укусила плачущего младенца за голову, очевидцы вызвали полицию. Кроме того, они пожаловались медперсоналу и рассказали об этом в соцсетях. Так история приобрела общественный резонанс.

ЧП случилось в палате №6 нейрохирургического отделения Челябинской областной детской клинической больницы.

— Она позволяет себе кинуть ребенка на кровать, ругаться на него матом и говорить, насколько ребенок ей надоел. Также она нанесла телесные повреждения малышу: укусила его в лоб, ударила по лицу. Ребенок попал сюда по вине мамы — она его уронила, — рассказали женщины в группе «Типичный Челябинск» в VK.

У крошки проблемы с внутричерепным давлением. Мальчику сделали операцию. Но, со слов очевидцев, мамаша швыряет его, как хочет. С ней провели беседу психолог и юрист больницы. После этого она стала вести себя спокойнее. Но все же малыша у нее временно отобрали и одного поместили в отделение патологии новорожденных.

В Челябинске мать с малышом живут месяц. Они тут одни, семья осталась в Магнитогорске. Родные женщины утверждают, что она никогда не была агрессивной. Быть может, послеродовая депрессия, осложненная бессонницей из-за болезни младенца? Обеспокоенные родственники на всякий случай выехали в Челябинск.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Нечаянно уронила?

— В январе в больницу Магнитогорска с диагнозом «травма головы» поступил трехмесячный мальчик. Потом он был переведен в Челябинск. По предварительным данным, со слов матери, причиной травмы ребенка стало падение с ее рук. Следователи проводят процессуальную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

Также сегодня комментарий по поводу произошедшего в больнице даст минздрав Челябинской области. "Комсомолка" следит за развитием событий.

«Рано делать выводы»

— С первого сигнала, поступившего от пациенток, пребывающих совместно с этой мамой, отреагировал персонал медицинского учреждения. Проводилась работа медицинскими психологами и юристами. Была проинформирована полиция. При повторном обращении было принято решение о временном разобщении матери и ребенка, чтобы не провоцировать повторения ситуации. Мы прекрасно понимаем, что ситуации в семье бывают разные, в том числе стрессовые, послеродовые. Поэтому сейчас делать выводы крайне преждевременно. Органы, уполномоченные выносить правовую оценку, работают с первого эпизода, и сделают соответствующие выводы. Состояние ребенка сейчас ближе к удовлетворительному, — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Малыш идет на поправку. Его продолжают лечить. В это время с матерью работаю психологи.