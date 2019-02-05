«Сел за руль трактора в 14 лет, чтобы остановить огонь»: как подросток из Челябинской области спас от пожара родное село

Попроси-ка городского подростка прицепить плуг к трактору. Справится, как думаете? Скорее всего, нет. А уж опахать деревню, преградив путь лесному пожару, тем более.

14-летний паренек Алексей Мышковец из села Тавранкуль, что в Красноармейском районе Челябинской области, с тракторами да плугами на «ты». Парень очень скромный, немногословный. Его нет ни в «фейсбуках», ни в «контактах». И аккаунта в модном «Инстаграм» у него тоже нет, хотя окрестности вокруг Тавранкуля такие живописные, что селфи можно «пилить» каждый день.

Зато Леша спас от беды родное село. В мае прошлого года к деревне подошли лесные пожары. Бригады МЧС могли бы не успеть, ведь огонь шел от соседней деревни Чесноки, и с пламенем боролись там. У Мышковцов дома была мама Наталья и дети, отец уехал по делам. Еще немного, и огонь начнет топтаться за огородах, возьмется за сухое дерево построек. На окраине деревни — дом бабушки Алексея. Что, если ее дом вспыхнет?

Немного поколебавшись, Леха крикнул маме:

— Прицеплю плуг к трактору, опашу вокруг. Должно помочь остановить огонь!

За нарушение ПДД ни Леху, ни его родителей не будут. Фото: газета «Маяк».

В поле уже работал трактор односельчанина, но подросток правильно рассудил, что вдвоем справятся быстрее. В черном густом дыму работали две машины, а мать стояла на дороге и молилась, чтобы отвести беду. Позвонила отцу, он вскоре примчался, и тоже сел за руль. Потом к бесстрашной тройке подключился еще один родственник, и все вместе они остановили подступающее к домам пламя.

Конечно, с точки зрения закона Лешка Мышковец сел за руль рановато, без водительских прав. Но наказывать его не будут — спас от беды все село. Шестого февраля, накануне Международного дня защиты прав человека, Алексея ждут в резиденции губернатора Челябинской области. Подростка наградят медалью «Спешите делать добро»-2019».

КСТАТИ

Герой сел за руль мотоблока в пять лет

Семейное дело Мышковцов — снабжение всей округи пиломатериалами и дровами. Как пишет районная газета «Маяк», своих двоих детей супруги с детства учат труду. Алексей с пяти лет умеет водить мотоблок. Отец сварил ему сани, и сын развозит по заказчикам дрова. Так зарабатывает карманные деньги. Если заказывают пенсионеры, еще и складывает выгруженный товар в поленницу.