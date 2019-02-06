Онлайн-консультация в Челябинске: Задай вопрос стоматологу

На ваши вопросы в режиме онлайн отвечают врачи «Стоматологической поликлиники №3»: Заведующая отделением врач-стоматолог детский Альбина Маратовна Есечкина и врач-стоматолог общей практики -пародонтолог Мария Сергеевна Борчанинова.

Детская стоматология — это отдельная область в стоматологической практике, которая изучает особенности детского организма, зубов и полости рта. При работе с детьми врачи-стоматологи применяют инструменты и лекарства отличные от взрослых.

Лечение зубов у детей требует от врача настоящего мастерства и профессионализма. Детская стоматология стремится быть полностью безболезненной, что бы в будущем не возникал страх перед посещением стоматологического кабинета.

Почему важно с самого детства подружиться со стоматологом?

• При регулярных посещениях детский стоматолог сможет проконтролировать процесс формирования зубных рядов, в случае необходимости скорректировать прикус. Когда зубной ряд только формируется, такая коррекция может потребует меньших временных и финансовых затрат, а также не доставить сильного дискомфорта ребенку.

• Основной профилактической процедурой, которая препятствуют развитию кариеса у детей — это гигиена полости рта. Специальная детская зубная щетка и зубная паста — ваше главное оружием в борьбе с кариесом. В самом детстве закладывается важнейшая привычка на всю жизнь — регулярно чистить зубы. Молочные зубы больше подвержены кариесу, на неокрепшей эмали болезнь распространяется очень быстро. Поэтому и на профилактические осмотры детям надо ходить от двух до четырех раз в год. Раннее удаление молочного зуба может привести к неправильному формированию постоянного прикуса.

• Профилактические осмотры у стоматологов — основа здоровья полости рта наших детей. Привить им эту привычку с детства — одна из обязанностей заботливых родителей.

• Питание ребенка должно быть сбалансированным. Оно должно содержать в себе достаточно магния, кальция и витамина D. Обратите внимание, на то что в рационе должно быть больше овощей, фруктов и меньше сладостей.

Детская стоматология в клинике «Стоматологическая поликлиника №3» это:

• Доброжелательная обстановка.

• Диагностика кариозных и некариозных поражений эмали с использованием «маркера».

• Лечение новейшими материалами.

• Пластика мягких тканей полости рта для детей от 7 лет (пластика десен, операции на уздечки языка, изменение формы уздечки губ).

• Цифровая диагностика наличия зачатков постоянных зубов.

• Эстетическая детская стоматология — основы красивой улыбки закладываются в возрасте 6-10 лет.

• Профилактическая программа сохранения эмали молочных и постоянных зубов.

• Защита твердых тканей зубов: герметизация фиссур, покрытие фторлаком, Icon система.

Заведующая отделением, детский врач-стоматолог Альбина Маратовна Есечкина

Все мы прекрасно осознаем необходимость посещения стоматологического кабинета. Это позволяет предотвратить развитие многих серьезных заболеваний, а также исключить осложнения, устраняя проблемы на ранних стадиях. Терапевтическая стоматология — одно из ключевых направлений деятельности сети наших клиник, оказывающее все необходимые услуги по лечению и профилактике здоровья полости рта в Челябинске. Основная задача стоматолога-терапевта — улучшение и поддержание здорового состояния зубов и десен пациента. Так же, стоматолог-терапевт записывает на прием к специалистам других профилей, выходящих за рамки стандартной терапевтической практики.

Терапевт:

• предоставляет полную информацию, касательно развития тех или иных заболеваний ротовой полости, методах их предотвращения, а также действенных способах поддержания здорового состояния зубов;

• осуществляет первичную консультацию — осмотр пациента;

• лечит кариес;

• проводит эндодонтическое лечение зубов — направление стоматологии, которое занимается терапией заболеваний пульпы и тканей периодонта;

• восстанавливает анатомическую формы зубов;

• осуществляет профессиональную комплексную чистку ротовой полости.

Стоматолог-терапевт — специалист, которого нужно посещать как минимум два раза в год. Он поможет вам сохранить красивую улыбку.

Гигиена полости рта — это основная часть профилактики болезней зубов и десен. Даже самая тщательная самостоятельная чистка зубов бывает недостаточной мерой против многих заболеваний.

Главной причиной утраты зубов является не кариес, а воспалительные процессы, охватывающие десну, костную лунку и связки, поэтому очень важно вовремя записаться на прием к пародонтологу.

Профилактика и лечение пародонта — одно из важных направлений в стоматологии. Важно обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно легче поддается лечению.

Врач-стоматолог общей практики, пародонтолог Мария Сергеевна Борчанинова.

Записаться на прием к пародонтологу следует при:

• появлении несвежего запаха изо рта;

• кровоточивости во время и после пользования зубной щеткой;

• подвижности зубов;

• покраснении и опухании десен;

• образовании на зубах темного налета;

• рецессии (уменьшении) десны.

Стоматолог-пародонтолог поставит диагноз, составит индивидуальный комплексный план-лечения, в соответствии с вашим состоянием. Отказ от посещения врача может привести к тому, что крепкие здоровые зубы выпадут, и придется заняться протезированием.

Важно не забывать и о профилактике даже при отсутствии заболевания: своевременном удалении налета и зубных камней.

Современные технологии позволяют в короткие сроки остановить воспаление десен и разрушение костной ткани. Своевременное вмешательство специалиста сведет к минимуму прогрессирование заболевания и риск потери зуба.