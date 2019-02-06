Выпустили ледяного джинна: Челябинская область подключилась к флешмобу #дубакчеллендж

На Урале и в Сибири несколько дней заворачивают морозы под сорок. В школах отменены занятия, автомобили не запускаются, в час пик ломается общественный транспорт. Но некоторых холода не пробирают. Горожане воспользовались низкими температурами и придумали развлечение — выплескивать на улице кипяток и ловить момент на камеру. Горячая вода мгновенно замерзает и дает восхитительную картинку.

Суровая забава быстро стала популярной и переросла во флэшмоб — #дубакчеллендж. В соцсетях по нему уже сотни снимков.

Челябинская область мерзнет с начала недели. Морозы здесь тоже стали «холстом» для творчества. «Комсомолка» собрала самые яркие фото и видео из соцсетей, как южноуральцы «выпускают ледяного джинна».

Кадр сделан в Снежинске в -29 градусов. Фото: Валентина Глазырина.

А это Кыштым, на улице -31. Фото: Алексей Нестеренко.

#дубакчеллендж в Челябинске.Видео: Игорь Мухатдинов

Воду разбрызгивали из термоса. Фото: Анастасия Стародубцева.

Флэшмоб #дубакчеллендж в Челябинске.Видео: Арина Гредасова

Еще одна красота, снятая на Шершнях. Фото: Мария Алтыева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/690355" frameborder="0"></iframe> Челябинцы выплескивают кипяток в мороз для #дубакчеллендж.Видео: Ирина Усольцева

Чтобы добиться идеального кадра фотографу понадобилось 3,5 литра кипятка. Снимок из Кыштыма. Фото: Иван Агулов.

«Ледяной Джинн» в поистине челябинской локации. Фото: Маргарита Матвеева.

СОВЕТ КП

Как сделать фото для #дубакчеллендж?

Чтобы сделать заветную фотографию, нужно просто разбрызгать кипяток на морозе. Плескать воду можно из любой емкости: кружки, термоса, ведра и прочих. Если хотите сделать снимок еще интереснее, подкрасьте воду гуашью или пищевым красителем.Как сделать фото для #дубакчеллендж?

Заморочьтесь над локацией. Замерзшая вода сливается со снегом, поэтому лучше снимать на фоне леса, зданий или просто яркого голубого неба. Красивые фото получаются на закате, в контровом свете, когда солнце расположено позади модели.

Когда будете выкладывать свое творение в соцсети, не забудьте поставить хэштег #дубакчеллендж. Морозы в Челябинской области продержатся еще сутки, ловите момент!

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