В Челябинске провалилась акция в поддержку футболистов Мамаева и Кокорина

История похождений этой парочки доносилась из каждого тостера. Закадычные друзья и звезды футбола Александр Кокорин и Павел Мамаев в октябре избили чиновника. А перед этим пьяные спортсмены отпинали водителя тележурналистки. На них завели уголовное дело и отправили в СИЗО.

Официальный аккаунт Кокорина в Instagram, который сейчас ведет по понятным причинам не он сам, призвал россиян собрать подписи в поддержку оскандалившихся футболистов. 2 и 3 февраля акция должна была пройти в Челябинске, но что-то пошло не так.

— Мы запускаем петицию в девяти городах нашей страны! (позже число выросло еще на три города — прим.ред.). Дорогие друзья, из-за большого количества просьб точки сбора подписей теперь в следующих городах, даты адреса и время читаем далее, вместе мы преодолеем все, — сказано со страницы Александра.

В Челябинске местом сбора была назначена кафешка в центре.

— Это была несогласовано и акцию быстро прикрыли. Что это за активисты хотели ее делать — мы не знаем. К нашему кафе они никакого отношения не имеют. Какие-то молодые люди самовольно назначили эту акцию, — рассказала менеджер заведения Екатерина.

Позже свой ответ «КП — Челябинск» пришел и от руководства. Из него следует, что никто не пришел поставить автограф, да и сами таинственные организаторы не появились.

— О том, что в нашем кафе планируется сбор подписей в поддержку упомянутых вами спортсменов, руководство заведения узнало накануне из соцсетей. Согласования по поводу этого мероприятия с нами не проводилось. Активности, хотя бы отдаленно напоминающей сбор подписей, персонал не зафиксировал, — рассказала директор кафе «Имбирь» Елена Алакшина.

Мы написали аккаунту, который распространял информацию о проведении акции, но ответа не получили. Один из футбольных фанатов на условиях анонимности сообщил:

— В фан-движении про акцию ничего не слышали. По слухам, группа поддержки Мамаева-Кокорина пыталась найти человека в Челябинске, кто бы провел сбор подписей, но сделать этого не смогли.

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