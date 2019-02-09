2019-02-09T13:54:11+03:00
Общество

«Приезжайте в гости»: после ДТП с перевернувшейся фурой в Казахстане мужики черпали чистый спирт прямо из канавы

Счастливых селян с флягами у дороги сняли на видео
Сергей УФИМЦЕВ
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Очевидцы успели набрать из канавы несколько фляг спирта. Кадр из видео.Очевидцы успели набрать из канавы несколько фляг спирта. Кадр из видео.
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Услышали высшие силы молитвы славных казахстанских мужиков. Такая удача выпадает раз в десятки лет. Главное, оказаться в нужном месте в нужное время. А именно — там, где перевернулась цистерна со спиртом. Чистым!

Авария случилась на трассе в Казахстане неподалеку от границы с Челябинской областью. У фуры на ходу отвалилась цистерна. Она свалилась в кювет и перевернулась. Небесный дар полился из нее чистой как слеза младенца рекой.

Мужики из окрестных деревень тут же сообразили фляги и рванули черпать спирт из придорожной канавы, невзирая на чертыхающегося водителя.

Очевидцы черпали чистый спирт из канавы, вылившийся из перевернувшейся автоцистерны в Казахстане.Видео: Анастасия Бойко

ДТП произошло на трассе «ЕкатеринбургАлматы» в Костанайской области. Водитель не справился с управлением. Фуру занесло, и из-за этого цистерна оторвалась. В аварии никто не пострадал, ведется расследование, — сухо значится в сводке полиции республики Казахстан.

На видео, снятом очевидцами, не верящий в свое счастье бойкий мужичок расплывается в улыбке:

— Приезжайте в гости! У нас в Казахстане спирт можно черпать прямо у дороги. Не сгореть бы… Трава попала — спирт сразу с закуской идет.

Одна досада — ДТП случилось не в выходной. Авария произошла еще в среду, 6 февраля, а видео с проворными мужиками появилось в интернете только через несколько дней. Не исключено, что дарованное оторвавшейся цистерной богатство еще не иссякло. Несколько фляг с чистым спиртом хватит, чтобы неделю, а то и две поить счастливые села Казахстана.

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— Надеюсь, в той цистерне был не технический спирт. Иначе тем самым мужикам вовсе не повезло. Даже если там был этиловый пищевой спирт, который везли на ликеро-водочный завод, не факт, что его можно спокойно пить. В любом случае, он серьезно повлияет на печень. И все эти негативные последствия могут проявиться далеко не сразу после употребления, — объяснил инженер-химик Сергей Зверев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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