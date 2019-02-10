Челябинск может попрощаться с неповторимыми домами

В Челябинске может не остаться ни одного приличного дома. Зданий, которые выбиваются из серого ряда панелек и застекленных параллелепипедов. Эксперты отказались включать десятки исторических домов в список культурного наследия. За это заплатили около двух миллионов из бюджета.

Под угрозой многоэтажки по Цвиллинга, где магазин «Ритм», сталинские дома на проспекте Ленина и так называемый немецкий квартал в Металлургическом районе. «КП — Челябинск» разбиралась, сможет ли город сохранить историю.

Уникальный квартал на ул. Социалистическая в народе нарекли «маленькая Германия».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЭКСПЕРТИЗА НАПОМИНАЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕФЕРАТИК

— Надо бороться за любое здание, которое вызывает эмоции. Любой может потребовать охранять дом. Для этого нужно написать в госкомитет объектов охраны культурного наследия. Если чиновники соглашаются, то добавляют в список «выявленных объектов культурного наследия». Дальше государство за свой счет должно заказать экспертизу, чтобы специалисты вынесли вердикт, — объясняет участник общественной организации «Архистраж» Татьяна Пеленен.

Обычно, объекты из списка «выявленных» болтаются в нем десятилетиями, потому что денег на экспертизу нет. И это паритет: и деньги не потратили, и дом под охраной.

— Вдруг нашлась куча денег на экспертизы и по ним следует, что более 20 зданий признаны обычными. Их делала женщина из Пензы. Мы добиваемся, чтобы экспертизы отклонили. Они похожи на студенческий рефератик (используются статьи СМИ и посты блогеров — прим.ред.). Компиляция из интернета. Не хватает работы с архивами. Работа сделана некачественно и это говорят многие. Если дома все-таки не признают культурным наследием, то пусть аргументируют.

В одном месте она пишет имя архитектора, а ниже в выводах — автор неизвестен. Явно это сделано, чтоб снизить ценность. Экспертиза обрекает дома в центре и на Социалистической. Они остаются без охраны и любой может приделать туда неказистый балкон, завесить фасад баннерами.

— Но ведь и сейчас постройки в плачевном состоянии?

— Это уже другой вопрос, почему за ними плохо следят. Там до сих пор сохранились чудесные барельефы: на одном купидоны держат советский герб. Они начали обваливаться. А теперь их можно будет официально отскоблить и замазать краской.

— Кому и зачем это надо?

— Может быть, пытаются избежать будущих трудностей с ремонтом таких домов. Ведь заниматься ими смогут только сертифицированные компании, а это большие траты.

Барельеф на доме Цвиллинга, 37.Фото: Андрей АБРАМОВ

«НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАЗРУШАТЬ АРХИТЕКТУРУ ЧЕЛЯБИНСКА»

Общественники написали свои претензии. Если замечания признают ценными, то отправят эксперту, чтобы дала пояснение.

Планируется заседание научного совета. Он в конечном итоге принимает экспертизы и решение: включить объект в реестр или нет. Градозащитинки вновь напряглись:

— Заседание могут сделать заочным. Никакой открытой полемики, никаких журналистов. Просто по электронной почте соберут ответ. Там итак оставили чиновников, а почти всех независимых исключили.

Но в Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области заверили, что по столь важному вопросу заседание сделают открытым.

Вид на улицу Цвиллинга в 70-е годы. Фото из архива музея ЧТЗ

— Эксперт написала, что наши дома — ценная культурная среда, но включению в реестр не подлежат. Эксперт — это аттестованный минкультуры специалист и он несет ответственность. Никто не хочет разрушать особенности архитектуры Челябинска. Если здание не в перечне объектов культурного наследия, это не значит, что его не будут финансировать. На проспекте Ленина много домов вне этого списка, но их в обязательном порядке город обязан содержать. Сейчас утвердили паспорта фасадов — там указаны архитектурные особенности вплоть до цвета, который должен сохраняться. Никакого права уничтожать архитектуру города нет ни у каких чиновников, — рассказал председатель госкомитета Александр Баландин.

По поводу претензий к цене, руководитель ответил:

— Сначала собираем коммерческие предложения фирм и выясняем среднюю цену. От нее и начинается аукцион. Цена сильно снижается в процессе торгов.

«ОНИ УНИКАЛЬНЫ»

Но разве нужно тратить деньги на поддержание рядовых домов? Ответ на этот вопрос дала нам кандидат искусствоведения Евгения Конышева. Она эксперт в советском градостроительстве и посвятила этому ни одну монографию. Цитаты из ее книги использовали в экспертизе. Однако специали подчеркивает — взяли отдельные факты, не переняв выводы: в Челябинске есть уникальные дома.

Проспект Ленина в 1967 году, из открыток издательства «Советская Россия». Фото: А. Мусин

— Центр начал формироваться в 30-е годы. Планировали застроить единым ансамблем. Не все было реализовано, построили лишь часть. Каждому из зданий задали индивидуальный облик. Они неповторимы. Особенно, что касается проспекта Ленина, Цвиллинга, Тимирязева около площади Революции. Авторами проектов стали выпускники МАРХИ (Московский архитектурный институт, который ведет свое летоисчисление с середины XVIII века — прим.ред.).

Архитекторы приехали сюда в конце 40-х годов и сразу задали масштаб и уровень. Эти дома нужно взять под охрану не только с точки зрения архитектуры, но и памяти о людях, которые создали центр Челябинска.

Есть дома на Гагарина, 2 — застройка середины 30-х. Он на картах тех лет. Это гигантский жилой комплекс, такого не строили даже в центре крупных мегаполисов в то время. А эксперт пишет, что он построен в 60-е годы.

Вообще в этой экспертизе большинство домов идут безымянными. Но это не так! (собеседник перечисляет имена архитекторов — прим.ред.). Там ошибки по датировкам, авторству, градостриотельной ситуации. Так что выводы не обоснованы.

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