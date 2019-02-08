Сколько заработали во время холодов таксисты в Челябинске

Эта рабочая неделя выдалась в Челябинске морозной. Температура по утрам опускалась ниже 30 градусов. Такси подняли цены в два-три раза. Челябинцы выкладывали лишнее, только бы не закоченеть по дороге на работу.

Сейчас цены пришли в норму. Но в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) мы все-таки спросили у таксистов, сколько они заработали за морозную неделю.

ОЗОЛОТИСЬ НАЧАЛЬНИКИ, А НЕ ВОДИТЕЛИ

По словам таксистов, они не виноваты в повышении цен на поездки — тарифы устанавливает агрегатор.

— Я открываю программу, вижу эти цены. Не я их придумал. Таксисты не виноваты, что задирается такой тариф, мы простые наемники. В морозы заработали начальники, а не мы, нам идут небольшие проценты, — говорит таксист Ринат. извозчики.

Были компании, которые не повышали цены. Но клиентам приходилось ждать «дешевое» такси по полчаса.

— Это зависит от свободных автомобилей. Допустим, заказываете утром такси с северо-запада — автомобилей уже нет, все уехали в центр, повезли людей на работу. Или, наоборот, ждете в центре, потому что мы повезли людей на предприятия.

Бывает, клиенты не дождавшись машины, обращаются в другое такси. А потом обнаруживают, что с карты списали штраф за отказ от поездки. Такое происходит, когда бронируешь машину с мобильного приложения. Таксисты говорят, чтобы остаться при своих кровных, нужно просто заранее отменять поездку.

— Вот вы такие хорошие, добросовестные, но есть же все-таки у вас какие-то уловки. По своему опыту знаю, что можете наколоть клиента. Мне приходит сообщение — «машина вас ожидает», а на самом деле, водитель за два квартала до меня. Пока он докорячиться, уже накапает 3,5 рубля за ожидание.

— Ну, это копейки. Если оплата по безналу, то придет водителю эта сумма, а если за наличку, то можете и не заплатить. Да и потом, можете пожаловаться, вернут вам эти деньги на карту.

«МОЖНО СЕСТЬ В МАШИНУ К НАРКОМАНУ»

Многих клиентов бесит, что за немаленькую сумму приходится ехать абы как, и абы с кем. В морозы и праздники водители начинают хватать поездки, не вылезают из-за руля сутками, чтобы заработать. И начинают во всех смыслах тормозить на дороге.

Ехать с такими страшно. А сейчас, в период эпидемии гриппа и ОРВИ, когда боишься каждого чиха, нередко приходится ездить с больными водителями.

Наши гости в студии рассказали, что таксистов вообще не проверяют перед выходом на линию. Клиент может запросто сесть в машину к водителю под градусом, или под «кайфом». Единственная проверка, которая сейчас есть — фотоконтроль каждые десять дней, - говорит таксист Сергей.

— Мы фотографируем автомобиль и отсылаем фото в офис. Там смотрят, чистая ли машина, целая ли. Если, например, бампер сколотый, крыло замято, сиденья рваные — авто не принимают, нас блокируют и мы не можем выйти на линию.

— А сколько же все-таки получают таксисты в Челябинске?

— Если сутками мотаться по городу, не жалея себя, то около 50-ти тысяч. То есть за морозную неделю примерно 15 тысяч. А зарплаты в 70-90 тысяч, которые обешают при устройстве на работу это — миф.

КСТАТИ

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