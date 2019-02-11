2019-02-11T09:50:39+03:00
Авто

На улице минус, в кошельке плюс: ремонт авто в Челябинске по выгодным ценам

Автомобильные вопросы решают быстро и качественно в «АвтоГараже»
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Февральские морозы с обильными снегопадами доставили южноуральцам немало неудобств. Именно поэтому автоэксперты советуют проверять техническое состояние автомобиля и менять расходники накануне зимнего сезона. Однако вернуть авто в рабочее состояние можно независимо от времени года и иных обстоятельств. Специалисты автосервиса «АвтоГараж» решат любые вопросы по ремонту автомобиля. На территории сервиса имеется магазин, где можно приобрести необходимые жидкости и детали. А при покупке масла — замена бесплатно!

Заменить масло, пройти техобслуживание, сделать мелкосрочный ремонт и ремонт ходовой части — за этими услугами многие челябинские автомобилисты едут в «АвтоГараж». Причем, число довольных клиентов постоянно растет. За счет чего? Все просто: здесь все работы выполняют качественно, с соблюдением всех необходимых технологических этапов, индивидуальным подходом к пожеланиям клиентов, ответственно и с душой. А главное — по приемлемым ценам.

В связи с аномальными морозами в Челябинске увеличился спрос на автосигнализации с функцией подогрева. В сервисе «АвтоГараж» можно установить сигнализацию, магнитолу и любое другое дополнительное оборудование в сжатые сроки, сэкономив и время, и деньги.

Покупка подержанного автомобиля — дело очень ответственное. Сложно оценить состояние современной машины лишь с помощью визуального осмотра. «АвтоГараж» предлагает услугу аренды оборудованного автосервиса с подъемником и всеми необходимыми инструментами. Здесь в спокойной обстановке и при наличии всего необходимого под рукой можно детально проверить электронные системы автомобиля, шины и диски, освещение, звуковой сигнал, стеклоочистители, провести внешний осмотр тормозных колодок и механизмов, аккумулятора, уровня и состояния технических жидкостей, системы кондиционирования, а также осмотреть кузов. Такой подход позволит потенциальному покупателю понять, какие вложения потребует автомобиль и даже договориться с продавцом о скидке при необходимости предстоящего ремонта.

Помните: у любого автомобиля с историей есть свои проблемы. Вопрос в одном: серьезные они или не очень. Обратившись в автосервис «АвтоГараж» можно быть уверенным, что после покупки приобретенная машина прослужит долго.

«АвтоГараж»

г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 13 А;

Тел.: (351) 270-27-66

Часы работы:

Сервис — ежедневно с 9.00до 21.30

Автомагазин — ежедневно с 9.00 до 20.30.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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