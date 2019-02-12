В Челябинске закроют цирк

Огромные металлические клоуны украшали фасад челябинского цирка в советские времена. Это было так оригинально и необычно, что взрослые и дети засматривались, роняя шапки.

Цирк, открытый 1 января 1980 года, сиял огнями и новой цветной обивкой сидений зрительного зала. Представления расцвечивали музыканты: жизнерадостные марши исполнял настоящий оркестр! В буфете горожане ломились за ситро и пирожным детям и колючим шампанским — для взрослых.

Артистов, привыкших к кочевому образу жизни, восхищала уютная гостиница в трех шагах от цирка и малый, репетиционный, манеж. Все по уму, комфортно!

ТОСКЛИВЫЙ ДУХ РАЗРУХИ

Но все ветшает, а без должного ухода — рассыпается. В 90-е годы с фасада демонтировали железных клоунов: они выламывали стены, их укреплением никто не занимался. Внутри наступила такая разруха, что и бравурность представлений не компенсировала тоскливой нищенской атмосферы. Огромные панорамные окна фойе заколотили фанерой. Жуть. Забыл, что ли, «Росгосцирк» о своем детище? Ведь ремонтировались же здания в других городах!

И не один год нас кормили надеждами. «Комсомолка» не раз цитировала московских чиновников: «Вот-вот начнем, не узнаете своего цирка!».

НЕОТВРАТИМОСТЬ САММИТОВ

Однако, только неотвратимость проведения саммитов ШОС и БРИКС заставила чиновников Росгосцирка «увидеть» челябинский цирк. На прием к губернатору Борису Дубровскому приехал директор «Российской государственной цирковой компании» Сергей Беляков. К слову, областные власти обращались к дирекции «Росгосцирка» не единожды.

ГОСТИНИЦУ ЛИКВИДИРУЮТ. И ПОСТРОЯТ

Итак, в середине мая в Челябинском цирке завершится прощальная, «предремонтная», гастроль. Далее здание закрывается на реконструкцию.

— Цена вопроса — 600 млн руб. Деньи придут из федерального бюджета. Подразумевается полная, в два этапа, реконструкция всего здания и прилегающей территории. Во время саммитов цирк будет закрыт. Первое представление мы дадим в декабре 2020 года, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор цирка Рихард Илгач.

— А что со зданием гостиницы? Оно полуразрушено, участок земли под ним требуется под строящуюся дорожную развязку.

— Город выкупит землю у «Росгосцирка». Новый, современный, корпус гостиницы появится за цирком, с другой стороны.

— Вернутся ли на фасад знаменитые клоуны? Может, сохранились оригинальные?

— Я не знаю, где они. Их демонтировали до того, как я стал директором. Проект реконструкции разрабатывается в Москве, я его еще не видел.