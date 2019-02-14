«Горько! с КП»: влюбленные Челябинска снова поборются за свадьбу «под ключ»

Обручальные кольца, свадебный марш, звон бокалов и поздравления близких — планируете в этом году связать себя узами брака? «Комсомольская правда» поможет! В этом году мы вновь объявляем старт проекта «Горько! с КП».

Цель проекта — помочь будущим молодоженам в предсвадебной суете. Ведь победители проекта получают множество товаров и услуг для торжества: платье невесты и костюм жениха, мальчишник и девичник, букет невесты и банкет в ресторане, услуги салонов красоты и медицинских центров, а также многое другое.

Победителями конкурса в 2018 году стали Валентина и Георгий Желтышевы.

В прошлом году победителями конкурса стали Валентина и Георгий Желтышевы. Отыграв пышную свадьбу, наши молодожены передают привет и пожелания будущим участникам проекта.

— Свадьба является одним из самых важных событий в жизни каждого человека. Наш день свадьбы пролетел на одном дыхании... Но подготовка к этому мероприятию длилась несколько месяцев: костюм, платье, букет, тамада, макияж, фотограф, видеограф, банкетный зал и многое другое. Все это требует время и деньги. К счастью, мы узнали о свадебном конкурсе: «Горько! с КП», который помог нам решить часть вопросов с организацией свадьбы, — делится впечатлениями Валентина Желтышева. — Данный проект является прекрасной возможностью уменьшить свадебные затраты и проникнуться атмосферой любви. Дорогие молодожены, не упускайте шанс поучаствовать в этом проекте, и вам прокричит «Горько!» вся «Комсомольская правда».

Как принять участие в проекте?

1 этап — с 14 февраля по 30 апреля 2019 года — прием заявок от влюбленных пар. Для этого нужно загрузить фото по форме под текстом и рассказать об истории своего знакомства и любви. Форма для загрузки фото расположена внизу статьи.

В конкурсе принимают участие читатели сайта старше 18 лет. От каждой пары принимается только одно фото. Для отправки фото укажите свои реальные ФИО, как в паспорте.

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

2 этап — с 14 февраля по 20 мая 2019 года — онлайн голосование за участников конкурса. Внимание: проголосовать можно только один раз в сутки с одного IP-адреса.

3 этап — с 21 мая по 31 мая 2019 года — определение десяти пар-финалистов, победителей онлай-голосования, которые примут участие в Кастинге Любви.

4 этап — Кастинг Любви — выбор и награждение победителей проекта «Горько! с КП» — 2019.

Внимание! Пары, принимающие участие в проекте, должны зарегистрировать брак не позднее 1 ноября 2019 года.

Принимайте участие в конкурсе, расскажите о своих чувствах и, может быть, именно вашей паре достанется свадьба «под ключ».

Положение.

Партнеры проекта:

Сеть магазинов «Цветик-семицветик»

Студия аппаратной косметологии «Руна»

Загородный комплекс «У татарина»

Салон красоты «Леди’С»