«Купите сто трамваев»: Дмитрий Рогозин предложил властям Челябинской области спасти УКВЗ

Стихийный митинг устроили накануне у проходной работники Усть-Катавского вагоностроительного завода. Люди жаловались на копеечные заработки и опасались сокращения рабочей недели до трех или четырех дней. УКВЗ входит в структуру государственного научно-производственного центра им. Хруничева — солидная структура! Гендиректор предприятия Артем Бахарев заявил: для нормальной стабильной работы заводу нужно выпускать и продавать 75 трамвайных вагонов в год. В прошлом году УКВЗ выпустил треть от требующегося объема.

ВСЕМ СТАНЕТ ХОРОШО

С полей инвестиционного форума в Сочи в день митинга на предприятие позвонил губернатор Борис Дубровский. Руководству УКВЗ глава региона заявил:

— Считаю, нужно услышать просьбы людей и выстроить диалог с коллективом.

В телефонном разговоре Дубровский обсудил перспективы увеличения заказов предприятия, чтобы выручка пошла вверх вместе с зарплатами работников.

А тут и высказывание главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина подоспело. Федеральный чиновник как раз на прошлой неделе инспектировал оборонные предприятия в Челябинской области.

Рогозин предлагает губернатору Дубровскому купить для области сотню трамваев. Рогозина цитирует «Интерфакс»: «Прошу вашего решения о закупке 100 трамвайных вагонов производства УКВЗ в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска».

Поставка вагонов, считает Рогозин, позволит заводу создать первый рынок сбыта и увеличить объем выпуска гражданской продукции. В противном случае, положение предприятия ухудшится.

ТРЕБУЕТСЯ 135 ВАГОНОВ

Однако идея модернизации общественного транспорта Челябинска и Магнитогорска — идея не Рогозина, а Бориса Дубровского. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольской правда» сообщил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

— Губернатор поручил правительству Челябинской области разработать проект приобретения экологических чистых видов общественного транспорта. Прорабатывается вопрос покупки автобусов на сжиженном природном газе, новых трамваев и троллейбусов и создания (реконструкции) сопутствующей инфраструктуры: остановок, заправок, трамвайных путей, контактной сети, депо.

Кроме того, уже подсчитали минимальную потребность в трамваях до 2020 года: Челябинск — 100 единиц; Златоуст — 25, Магнитогорск — 10. Объем будет уточняться по результатам формирования новой маршрутной сети.

КОНКУРСА НЕ МИНОВАТЬ

За чьи деньги покупать? Сергей Смольников говорит, что один вариант выполнения этих задач — государственно-частное партнерство через заключение концессионных соглашений.

Невозможно перешагнуть через федеральный закон о закупках через конкурсные процедуры. Значит, руководству УКВЗ и концерна нужно проработать соотношение «цена — качество». Только так можно победить в конкурсе.

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