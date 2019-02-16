Чтобы спасти котенка, врач из Челябинска тайно вывезла его из-за границы

Рыжый Пух пушинкой носится по клинике челябинского ветврача Нины Лединой. Крошка уже понемногу ест и, извините, ходит в горшочек. В Челябинск он попал контрабандно, за пазухой Нины. Малышу срочно была показана операция. Тут уж не до документов.

— Медлить было нельзя: из-за непроходимости кишечника через несколько дней Пух бы умер, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель ветклиники, ветврач Нина Ледина.

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЗАВОДЧИКА - ПРИБЫЛЬ

Неужели в Казахстане котеночку не смогли бы помочь? Не смогли, объясняет Нина: в соседнем государстве ветеринария не развита так, как у нас. Не понимали врачи, почему Пух месяц не ходил в туалет по-большому.

Вот так малявка-контрабандист пересекла границу. Фото: архив героя публикации.

Из-за патологии прямой кишки живот бедняжки был каменным, Пух почти не ел. Уже на операционном столе выяснилось, что кишочка, которая в два котенкиных месяца должна была длиной в сантиметр, растянулась с человеческую ладонь.

— Горе-заводчики породистых животных забывают, что генетические мутации бывают при родственном скрещивании. Кровь нужно постоянно менять. Но многим заводчикам главное — прибыль. Родятся здоровые животные — продадут. «Некондиционку» — в расход, — говорит ветврач.

КРИВАЯ ЛАПКА ЛЮБВИ НЕ ПОМЕХА

Пух, кстати, был тоже приговорен. Помимо патологии кишечника у него немного деформирована лапка. Кому нужен породистый, но дефективный? Хотели его умертвить, да Нина узнала, сказала, что заберет.

Хозяева котеночку уже нашлись: к красавчику прикипела душой администратор ветклиники. И кривая лапка любви не помеха. Скоро малыш поедет домой.

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