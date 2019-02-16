Почему заниматься в спортзале вреднее, чем на улице

Наталья Нещерет умеет ценить кислород. В свои 35 лет она одна из лучших спортсменок мира в беге по пересеченной и гористой местности, чемпионка России по скайраннингу.

Скайранниг - это забеги в горах на высоте до 7 тыс. м. с уклоном не более 40 градусов и набором высоты не менее 1000 метров. А еще Наталья бегает ультромарафоны от 100 км по горам.

- Бывает, стартуем с высоты в 500 метров, бежим на пять тысяч, и спускаемся обратно. Перепад сумасшедший! Внизу травка зеленеет, а наверху снег лежит. На таких высотах нужно правильно дышать, чтобы не получить кислородное голодание, - говорит Наташа.

ПРАВИЛЬНЫЙ МАРШРУТ

- Челябинску повезло. Посреди города прекрасный Шершневский бор. Такого я в других российских городах не встречала, - восхищается чемпионка.

- Но пока до него добежишь, задохнуться можно!

- Главное, выбрать правильный маршрут. Можно безопасно бегать вдоль проспекта Победы – от Солнечной до Чичерина, например. Там пешеходная дорожка в стороне от проезжей части, и деревья загораживают дорогу. Или по Ворошилова, потом вдоль садов «Любитель», «Полет» через Братьев Кашириных, Университетскую набережную и на мост у поселка Мелькомбинат.

На Комсомольском проспекте, проспекте Победы ближе к Чичерина еще проще. У них под боком «зеленые легкие». Бегай хоть в парке на лыжной базе, хоть в сторону Кременкуля или Красного поля.

Зимой на свежем воздухе - благодать! Фото: из архива Н.Нещерет

В каждом районе города есть безопасные с точки зрения экологии маршруты. Каштакский бор в Металлургическом районе, в Тракторозаводском – парк Победы, Первое озеро, в Ленинском – «Плодушка», берег озера Смолино, в Советском и Центральном – Шершневский бор. Главное - желание выйти на пробежку.

Основное правило - бегать подальше от автомобильных дорог. Выхлопы сразу бьют по ноздрям. Постройте свой маршрут, к примеру, через дворы.

ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ

- В городе вырубают деревья с какой-то лютой ненавистью. Недавно срубили штук 15 прекрасных ив у отдела полиции, что на Братьев Кашириных, 102. Они никому не мешали. Свет в окна не загораживали. Я отправила электронное в управление экологии Челябинска. Мне ответили, что вырубка в этом месте не выявлена. Дело в том, что «благоустроители» быстренько все убрали и на этом месте уложили асфальт. Сейчас там парковка.

Москва, Санкт-Петербург куда более зеленые города. Дочка как-то приезжала со мной в Северную столицу. Прямо посреди улицы встала и говорит: мама, смотри, как много деревьев! Мимо проходил мужчина. Оглянулся, посмотрел на нас и улыбнулся: "Это разве много, нужно еще больше!" Вот бы и в Челябинске всерьез заняться высадкой деревьев, а не закатывать все в асфальт.

Да и летом в парке хорошо! Фото: из архива Н.Нещерет

В ЛЕСУ НЕТ ДВОРНИКОВ

- В Шершневском бору я то и дело натыкаюсь на мусорные кучи. Люди, в лесу нет дворников! Не сорите. Неужели так сложно положить мусор в пакет и забрать с собой. Помню на одном из горных забегов мужчина, который бежал впереди меня швырнул в сторону упаковку из-под сока. Я подняла ее, догнала спортсмена и прочитала ему короткую лекцию. Он извинился…

КОММЕНТАРИЙ

В спортзале тоже вредно...

- Любые токсичные вещества в воздухе вредны для сердечнососудистой системы и работы легких, - говорит Виталий Сафонов, врач областного физкультурно-спортивного диспансера. - Многие занимаются на беговой дорожке в зале. Но исследования говорят о том, что вредных выбросов в закрытых помещениях тоже немало, особенно, если в там много занимающихся. Поэтому:

- бегайте рано утром, когда количество машин минимально, а за ночь ветер провентилировал улицы.

- держитесь подальше от дорог и ближе к деревьям

- можно бегать в респираторе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Поделитесь своим мнением, опытом занятий спортом в мегаполисе с нашими журналистами:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06