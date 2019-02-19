Помощь нужна не только людям: в Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу

Хмурое зимнее утро. Вереница машин на узкой дороге. Никакой лирики — будни. Картинку перспективы снимает видеорегистратор легковушки. Вдруг на обочине появляется крупная рыжая дворняга. Бродяжка терпеливо ждет, когда поток машин прекратится. Внезапно у дороги оказывается инспектор ГИБДД — его автомобиль припаркован на обочине. Кто-то что-то нарушил?

Но нет! Инспектор жезлом скомандовал машинам остановиться. Поток замер, и дорогу перешла хромая собака.

— Очень трогательно, что человек в форме пришел на помощь животному, тем более, травмированному. Огромное спасибо за доброту, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» автор видео Андрей Баламбаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/692791" frameborder="0"></iframe> В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

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