2019-02-19T14:17:13+03:00
Общество

Помощь нужна не только людям: в Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу

Трогательное видео попало в соцсети
Инна КУМЕЙКО
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Кадр из видео: полицейский останавливает поток ради собаки.Кадр из видео: полицейский останавливает поток ради собаки.
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Хмурое зимнее утро. Вереница машин на узкой дороге. Никакой лирики — будни. Картинку перспективы снимает видеорегистратор легковушки. Вдруг на обочине появляется крупная рыжая дворняга. Бродяжка терпеливо ждет, когда поток машин прекратится. Внезапно у дороги оказывается инспектор ГИБДД — его автомобиль припаркован на обочине. Кто-то что-то нарушил?

Но нет! Инспектор жезлом скомандовал машинам остановиться. Поток замер, и дорогу перешла хромая собака.

— Очень трогательно, что человек в форме пришел на помощь животному, тем более, травмированному. Огромное спасибо за доброту, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» автор видео Андрей Баламбаев.

В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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