14-летняя школьница из Курганской области ждет двойню

Семиклассница из небольшого села в Зауралье вот-вот станет мамой. В марте школьница должна родить близнецов. Интересное положение — результат встреч с соседом, которому 17 лет.

СЧАСТЬЕ НЕ СБЛИЗИЛО ДЕТСКИЕ ДУШИ

Судьбы обоих очень похожи. И сельский Ромео, и новоиспеченная Джульета толком не знали родительской ласки. Паренек большую часть своей жизни провел в детдоме, а сейчас живет под опекой в чужой семье. Мать девочки выпивает, отец — преступник-рецидивист. В последнее время школьница живет с бабушкой.

Сколько дети бед натерпелись. Им бы держаться за свою любовь. Но возможное счастье не сблизило детские души. Как только парень узнал о беременности своей девушки, тут же ретировался. Даже следственный комитет, проводивший проверку этой истории, не смог вернуть отца в семейное гнездышко.

Как удалось узнать редакции газеты «Комсомольская правда» — Челябинск», уголовное дело за связь с малолетней заводить не стали: все было, что называется, по обоюдному согласию. Детдомовец еще не достиг совершеннолетия, поэтому за порочную связь ему ничего не грозит.

«СПРАВИМСЯ САМИ!»

Родные девочки категорически не общаются с прессой и не комментируют эту историю. Но надеются все же, что когда на свет появятся сыновья-малыши, сердце отца оттает и влюбленные будут вместе.

— Помощь нам не нужна. Мы со всем справимся сами, — решительно отсекает любые попытки вмешаться в их жизнь баб девочки.

Местные чиновники уверяют, что девочка получает всю необходимую помощь от государства:

— Рожать малышей она будет в перинатальном центре Кургана — это клиника с самым передовым оборудованием и опытными врачами. Сюда привозят рожать малышей самых трудных рожениц со всего Зауралья. А роды девочки будут сложными по двум причинам: во-первых, юная мама ждет двойню, а во-вторых, она сама еще ребенок, организм не совсем готов к такому серьезному испытанию.

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