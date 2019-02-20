2019-02-20T13:24:32+03:00
Общество

Проверка слуха: 22 миллиона из отделения почты в Челябинской области украли пенсионеры

В соцсетях восхищаются историей о стариках, которые пошли на ограбление ради хорошей жизни
Валентина ВАГАНОВА
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В интернете ходит байка, что после ограбления почты пенсионеры якобы сбежали за границу.В интернете ходит байка, что после ограбления почты пенсионеры якобы сбежали за границу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Небольшой южноуральский городок Усть-Катав на прошлой неделе всколыхнула новость — из местного отделения почты похитили 22 миллиона рублей. Грабители проникли на почту и обчистили все сейф-мешки. Причем, сигнализация не сработала, а замок на двери кассы остался невредим. Видимо, у грабителей был ключ.

Полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере. Началось расследование. А через несколько дней в интернете появилась информация — похитителями оказались супруги-пенсионеры 70 и 68 лет…

БЕСПРЕДЕЛ НА СТАРОСТИ ЛЕТ

По «версии следствия», старики тщательно спланировали ограбление. Бабуля якобы работала почтальоном в Усть-Катаве. Доступ к кассе у нее был. Пошли на дело пенсионеры вечером в выходной, когда на почте никого не было.

Дальше картинка с камер видеонаблюдения на входе в отделение. Дед открывает дверь ключом, а через 15 минут выходит оттуда с девятью сейф-мешками.

Затем дедок садится в «Жигули», за рулем которого сидит его жена. Пенсионерка жмет на газ, и грабители сматываются.

Утром старенький «жигуленок» пересек границу с Казахстаном. Позже полицейские найдут его брошенным у поселка Карабалык. Дальше следы грабителей теряются.

Квартиру стариков в Усть-Катаве обыскали. Силовики нашли там фото пляжного отдыха и красивой жизни, а еще 17 грамм марихуаны.

Есть версия, что престарелые гангстеры улетели в Таиланд. Кстати, из отделения они взяли не только 22 млн рублей, а еще и 37 тысяч долларов…

Сейчас силовики не только ищут грабителей, но и еще и выясняют, откуда на почте в Усть-Катаве такие деньги, да еще и в валюте.

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЧТЫ ВЫСМЕЯЛ УРГАНТ

На днях над ограблением почты пенсионерами посмеялся известный телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу.

— Есть ощущение, что это какая-то выдуманная новость. Мне кажется, это вранье. Ну не стали бы российские пенсионеры грабить государство. Для этого нужна какая-то причина. Даже если вам этого мало, мы позвонили Прохору Шаляпину, и он сказал: «Это неправда. Я всех пенсионеров в Челябинской области знаю, они все на месте, спят», — пошутил Ургант.

Иван Ургант высмеял новость об ограблении почты пенсионерами в Челябинской области..Сегодня в выпуске: в Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей, сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании разделась в прямом эфире, в Москве задержали школьника, который на спор ударил сотрудника полиции, в Челябинской области пенсионеры обокрали почтовое отделение на 22 млн рублей, а московская мэрия закажет для полиции очки дополненной реальности.

В эту историю поверить и, правда, сложно, но и не нужно.

— Факт ограбления был, но информация о подозреваемых, которую распространяют в соцсетях — это неправда. Как и про 37 тысяч долларов., — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемых по-прежнему ищут. На месте преступления действительно не было следов взлома. Значит, работали профессионалы.

Информацию про стариков подтвердили и в пресс-службе УФПС Челябинской области.

— История с пенсионерами — фейковая. Для операционной деятельности отделений почтовой связи используются исключительно рубли. Долларов на почте Усть-Катава не было. 22 миллиона рублей действительно были украдены. Они предназначались для операционной деятельности отделений почтовой связи, — рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФЕЙКОВ

Информация про стариков облетела многие крупные региональные паблики в соцсетях. У постов десятки тысяч просмотров и комментариев. Самое-то смешное — люди в это верят! Наш корреспондент нашел первоисточник байки про стариков-грабителей. Это сайт vesti.fun — развлекательный портал, который специально создает шуточные новости. Его создатели так и называют себя «производители фейков».

— Fun с английского можно перевести как «забава», «веселье». Поэтому этот домен не стоит воспринимать всерьез, — пишет владелец сайта на развлекательном портале «Пикабу». — Сделал я этот сайт для проверки наивности людей в социальных сетях. Решил проверить уровень IQ жителей нашей планеты. Эксперимент превзошел все мои ожидания, мои статьи стали цитировать федеральные СМИ и даже радио. Так вот, вас дурят все, кому не лень. После каждой прочитанной новости, анализируйте ее. Будьте умнее, проверяйте информацию, а не «хавайте» все подряд!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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