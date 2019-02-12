На Южном Урале из отделения «Почты России» похитили 22 млн рублей

12 Февр. 09:49 2019-02-12T09:54:24+03:00

Часть из этих денег предназначалась для выплаты пенсий

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Неизвестные проникли в отделение почты в Усть-Катаве и обчистили все сейф-мешки, которые находились в помещении кассы. Предположительно ограбление произошло в минувшие выходные. Однако, сотрудники почты спохватились только в понедельник 11 февраля. Они сообщили полицейским о хищении 22 млн рублей из отделения почты.

Известно, что сигнализация не сработала, а замок на двери кассы не был взломан. По всей видимости, воры открыли его ключом.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Между тем, пожилые жители Усть-Катава и Трехгорного массово жалуются на задержку пенсии, которую им должны были принести 11 февраля. Скорее всего, часть похищенных денег предназначалась для выплат пенсионерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU