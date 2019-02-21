2019-02-21T14:36:48+03:00
Общество

В Челябинске прошли театральные пробы в проект «Необыкновенная сказка»

Более 50 юных непрофессиональных артистов заявили о своем желании участвовать в благотворительном спектакле для «особых» детей
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Инклюзивный клуб для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место» провел театральные пробы в благотворительный проект «Необыкновенная сказка». В его рамках пройдет постановка спектакля с участием молодежи с ограниченными возможностями, студентов и школьников. Они прошли кастинг и продемонстрировали свои способности и желание участвовать в спектакле. В состав жюри вошли организаторы клуба и режиссеры — постановщики сказки Ольга Устинова и Евгения Зензина.

«Кастинг прошел просто замечательно,- поделилась постановщик спектакля Ольга Устинова. — Радует, что мы увидели много желающих стать частью благотворительного спектакля. На кастинге нам всем хотелось как можно больше общаться с участниками, понять ребят, рассмотреть в них уникальные способности. И нам это удалось!»

Участники кастинга читали прозу, стихотворения, а также танцевали и пели. Режиссеры давали ребятам различные задания, например, нужно было прочитать детские стихи в разных образах или изобразить характерного персонажа. Шел поиск и вокальных талантов, ведь для спектакля будут написаны музыка и песни. Автор спектакля — известный писатель, лауреат «Золотой маски» Константин Рубинский, а за музыкальное оформление взялся екатеринбуржский композитор и директор «Екатеринского оркестра» Евгений Кармазин.

Среди 56 претендентов на участие в спектакле были дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья, а также их здоровые сверстники.

Студентка ЧелГУ Ксения Ларина поделилась своими впечатлениями после участия в пробах: «Перед отбором я ужасно волновалась, но, как оказалось, зря. Мне кажется, я никогда еще не была на кастинге, где участники настолько классно друг друга поддерживают. Это не могло не очаровать. Сами театральные пробы тоже оказались гораздо душевнее и по-хорошему проще, чем я себе представляла. Мастера просто делали свое дело, были очень открыты и дружелюбны по отношению к участникам. Это, мне кажется, очень яркий показатель их профессионализма, желания создать на сцене чудо».

Уже совсем скоро определится состав участников спектакля, начнутся репетиции и мастер-классы. А в июне талантливая челябинская молодежь ждет на премьере семьи с «особыми» детьми и школьников.

Клуб «Наше место» проводит «Необыкновенные сказки» уже третий год подряд при поддержке компаний-партнеров. В этом году «Наше место» вновь приглашает присоединится челябинские организации к проведению спектакля.

Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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