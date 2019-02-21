Каким будет еще один Национальный парк в Челябинской области

На туристических форумах хребтом Зигальга, что в Челябинской области, восхищаются и опытные покорители горных массивов: «Со стороны гора Большой Шелом (Большой шлем) похожа на огромный шатер с крутыми склонами. С ее вершины открывается захватывающая дух панорама горнолесной страны».

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО ЮЖНОГО УРАЛА

Два года назад губернатор Борис Дубровский поручил экспертам Национального парка «Таганай» разработать предложения по созданию биосферного резервата в области высокогорья Южного Урала.

Национальный парк «Зигальга» — это 45 тысяч га особо охраняемой природной территории. Безбрежное сине-зеленое море, о котором говорят туристы, — это и «соседи» нового Национального парка. Например, Южно-Уральский заповедник, Национальный парк «Зюраткуль», хребет Нургуш, природный парк «Иремель» и Иремельский горный узел.

ПАРК ОТКРЫТ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

Особенность размещения «Зигальги» — соседство с поселками. Потому по поручению губернатора специалисты Национального парка «Таганай» работали с селянами, чтобы учесть их интересы. И оптимальное решение появилось: на определенных участках жители, как и прежде, могут собирать ягоды, грибы, валежник. И, кроме того, беспрепятственно посещать новый Национальный парк. Запрещена вырубка реликтового леса, добыча животных.

Особо охраняемые природные территории Южного Урала губернатор посещал лично. На фото: Парк Таганай.

В ноябре прошлого года на общественных слушаниях люди поддержали проект Национального парка.

Особая зеленая зона на карте региона появится в нынешнем году. В Послании Федеральному собранию РФ Путин сообщил о появлении нескольких новых национальных проектов для сохранения природного потенциала России. В списке — Челябинская области, Дагестан, Якутия, Алтайский край, Республика Коми.

ТРИ ФАКТА О ЗИГАЛЬГЕ

— Здесь обитает 55 видов млекопитающих и 159 видов птиц, шесть видов пресмыкающихся, семь видов земноводных. В том числе — включенные в Красную книгу России и Челябинской области.

— Территорию будущего Национального парка питают воды рек Юрюзань, Куткурка.

— Хребет Зигальга хранит следы древнего оледенения. Есть здесь уникальное «висячее» болото на высокогорном плато (самое обширное горное верховое болото на Южном Урале).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— В горнозаводской зоне Челябинской области уже есть особо охраняемые природные территории. С созданием нового Национального парка «Зигальга» появится кластер заповедных территорий. Мы должны и беречь уникальную и типичную природу, и заниматься ее восстановлением, и развивать экологический туризм.