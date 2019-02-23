В Челябинской области 12-летняя школьница спасла подругу, провалившуюся под лед на пруду

Шестиклассницы из Миасса Саша и Даша возвращались с прогулки домой через пруд. Погода стояла отличная, сидеть в четырех стенах совсем не хотелось. Девчонки решили немного погреться, а после пойти на каток. Но планы сорвались из-за едва не случившейся беды.

На замерзшем водоеме подружки заметили проталину, стало любопытно, подошли ближе. Но внезапно лед проломился, и Даша оказалась в воде.

ВСПОМНИЛА, ЧЕМУ УЧИЛ ПАПА

Школьница нырнула по шею. Попыталась вылезти самостоятельно, ухватившись за лед, но он треснул.

— Саша, помоги! Я тону!

Подружка осмотрелась — вокруг ни души. У Саши папа рыбак и он рассказывал ей, как вести себя на льду. Девочка бросилась искать палку, чтобы протянуть Даше, но подходящей деревяшки вокруг не было.

Тогда она встала на колени и поползла к тонущей подруге. Схватила ее за куртку и потянула на себя.

— Дашка, я потяну сейчас, ты уцепись за меня и крепко держись, — скомандовала Саша.

С первой же попытки ей удалось вытянуть подругу из ледяной ловушки.

Это селфи девчонки сделали за 15 минут до происшествия. Фото из архива героев публикации.

«НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ЕЕ ПОСТУПОК»

Перепуганные девчонки побежали в стоматологию, которая находится неподалеку от пруда. Продрогшую Дашу медики быстро переодели в сухое. Кожу растерли спиртом. Затем девчонок напоили горячим чаем и отвезли домой.

— Я была на работе. О всех подробностях узнала только вечером. Очень испугалась, меня еще сутки трясло после этого. Как только подумаю, чем могло все закончиться — сразу плачу. Сашенька такая смелая, не растерялась, не убежала. Она рисковала жизнью ради моей дочки, сама того не понимая, — рассказала Дашина мама Евгения Кайгородова.

Правилам поведения на замершем водоеме Сашу научил папа. На фото семья Паниных. Фото из архива героев публикации.

Родители девочек подруги с детства. Дочки родились с разницей в четыре дня, как подросли, тоже стали не разлей вода.

Девчонки дружат с пеленок. Фото из архива героев публикации.

— На следующий день после случившегося, мама Саши приехала ко мне на работу. Сашеньке я собрала большой пакет вкусняшек. Никогда не забуду ее поступок.

Саша не испугалась и не оставила подругу в беде. Фото из архива героев публикации.

С Дашей все в порядке. В тот же вечер родители напарили ее в бане, дали витаминов и девочка даже не заболела. Сейчас потихоньку отходит от пережитого.

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