Губернатор Дубровский пообещал проверить обувь у чиновников Челябинска

Пройти по городу невозможно: ноги вязнут в коричневой «халве». Крайняя правая полоса дорог занята кучами. Вдоль никчемных заборов между тротуарами и проезжей частью — грязные наметы: снег из-под металлических секций могут вычистить только дворники. Но их днем с огнем не сыщешь. Переходить дорогу на зеленый сигнал светофора очень сложно, ведь подходы к пешеходным переходам тоже не вычищены.

А обувь! Ведь в приличное заведение зайти стыдно. Топаешь, а за тобой — грязные следы. Как бродяги…

Дубровский был разъярен. Выходит, нужно объяснять простые истины: выпавший снег нужно оперативно убирать. И не сгребать в кучи, а вывозить с улиц. Тротуары нужно чистить. Но почему же город утоп в сугробах, как окраина глухого села?

— Челябинск не может находиться в таком состоянии. Это город, город-миллионник! И люди в таких городах живут для того, чтобы носить туфли, а не кирзовые сапоги. Тот, кто готов ходить в кирзовых сапогах, в деревне живет. Я побывал в Долгодеревенском сейчас, и скажу вам, что в Долгодеревенском лучше ситуация, чем в Челябинске! Я во вторник в Тюмени был. Это же не Сочи, да? И снега там не меньше, чем у нас! Но там бордюр дорожный я видел. Почему у нас это по-другому? Как ставится задача (перед подрядчиками по уборке дорог — прим. ред)? Как принимается работа? Мы про рождаемость говорим. А нам женщины молодые звонят: «С коляской невозможно пройти!».

А далее Дубровский поднял молчащих подчиненных из-за стола:

— Ну-ка, вы в чем вообще ходите (обуты — прим. ред). Давайте-ка вставайте!

Обувь показал глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов. И тут же сел на место.

— А туфли у вас чистые! Вы как ходите-то? Не может быть, чтобы они были чистыми! Я не решился из машины выйти! Значит, вы там не бываете нигде, а смотрите на людей из своих окошек (автомобилей — прим. ред.), как они ползут там по кварталам со своими колясками! Или вы переобулись, когда ко мне шли!

А далее губернатор пригрозил прийти в кабинеты челябинским чиновникам, чтобы посмотреть их «первую обувь»: нужно же знать, в чем они по улице ходят, и в каком состоянии их башмаки.

— Вы думаете, я шучу с вами, что ли?

Ждем в ближайшие дни генеральную уборку Челябинска.

Кстати, в резиденции губернатора, на первом этаже, стоит автоматическая установка по чистке обуви. Несколько видов щеток и кремов вмиг приведут в порядок самые заляпанные грязью башмаки. Вдруг, чиновники тоже месят грязь, добираясь на работу пешком?

Куда жаловаться на кучи снега?

1. Электронную жалобу в администрацию города отправьте на сайте cheladmin.ru. На запрос обязаны ответить.

2. На состояние крупных магистралей (например, Комсомольского проспекта, проспекта Ленина, улицы Гагарина и др) можно жаловаться в круглосуточную диспетчерскую компании «Южуралмост»: 727-46-26.

3. На состояние внутриквартальных дорог — в диспетчерские по районам:

4. Калининский район: 791-94-10, 791-19-91;

5. Курчатовской район: 741-45-48;

6. Ленинский район: 256-23-05;

7. Металлургический район: 735-80-14;

8. Советский район: 237-26-23, 237-26-33;

9. Тракторозаводский район: 775-30-39;

10. Центральный район: 263-30-04, 264-56-31.

11. На сугробы во дворах — в диспетчерскую своей УК, ТСЖ.