Губернатор Дубровский пообещал проверить обувь у чиновников Челябинска
Пройти по городу невозможно: ноги вязнут в коричневой «халве». Крайняя правая полоса дорог занята кучами. Вдоль никчемных заборов между тротуарами и проезжей частью — грязные наметы: снег из-под металлических секций могут вычистить только дворники. Но их днем с огнем не сыщешь. Переходить дорогу на зеленый сигнал светофора очень сложно, ведь подходы к пешеходным переходам тоже не вычищены.
А обувь! Ведь в приличное заведение зайти стыдно. Топаешь, а за тобой — грязные следы. Как бродяги…
Дубровский был разъярен. Выходит, нужно объяснять простые истины: выпавший снег нужно оперативно убирать. И не сгребать в кучи, а вывозить с улиц. Тротуары нужно чистить. Но почему же город утоп в сугробах, как окраина глухого села?
— Челябинск не может находиться в таком состоянии. Это город, город-миллионник! И люди в таких городах живут для того, чтобы носить туфли, а не кирзовые сапоги. Тот, кто готов ходить в кирзовых сапогах, в деревне живет. Я побывал в Долгодеревенском сейчас, и скажу вам, что в Долгодеревенском лучше ситуация, чем в Челябинске! Я во вторник в Тюмени был. Это же не Сочи, да? И снега там не меньше, чем у нас! Но там бордюр дорожный я видел. Почему у нас это по-другому? Как ставится задача (перед подрядчиками по уборке дорог — прим. ред)? Как принимается работа? Мы про рождаемость говорим. А нам женщины молодые звонят: «С коляской невозможно пройти!».
А далее Дубровский поднял молчащих подчиненных из-за стола:
— Ну-ка, вы в чем вообще ходите (обуты — прим. ред). Давайте-ка вставайте!
Обувь показал глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов. И тут же сел на место.
— А туфли у вас чистые! Вы как ходите-то? Не может быть, чтобы они были чистыми! Я не решился из машины выйти! Значит, вы там не бываете нигде, а смотрите на людей из своих окошек (автомобилей — прим. ред.), как они ползут там по кварталам со своими колясками! Или вы переобулись, когда ко мне шли!
А далее губернатор пригрозил прийти в кабинеты челябинским чиновникам, чтобы посмотреть их «первую обувь»: нужно же знать, в чем они по улице ходят, и в каком состоянии их башмаки.
— Вы думаете, я шучу с вами, что ли?
Ждем в ближайшие дни генеральную уборку Челябинска.
Кстати, в резиденции губернатора, на первом этаже, стоит автоматическая установка по чистке обуви. Несколько видов щеток и кремов вмиг приведут в порядок самые заляпанные грязью башмаки. Вдруг, чиновники тоже месят грязь, добираясь на работу пешком?
Куда жаловаться на кучи снега?
1. Электронную жалобу в администрацию города отправьте на сайте cheladmin.ru. На запрос обязаны ответить.
2. На состояние крупных магистралей (например, Комсомольского проспекта, проспекта Ленина, улицы Гагарина и др) можно жаловаться в круглосуточную диспетчерскую компании «Южуралмост»: 727-46-26.
3. На состояние внутриквартальных дорог — в диспетчерские по районам:
4. Калининский район: 791-94-10, 791-19-91;
5. Курчатовской район: 741-45-48;
6. Ленинский район: 256-23-05;
7. Металлургический район: 735-80-14;
8. Советский район: 237-26-23, 237-26-33;
9. Тракторозаводский район: 775-30-39;
10. Центральный район: 263-30-04, 264-56-31.
11. На сугробы во дворах — в диспетчерскую своей УК, ТСЖ.
Борис Дубровский наругал чиновников Челябинска за плохую уборку.
ИСТОЧНИК KP.RU