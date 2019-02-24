Православный календарь 2019 год: 25 февраля - 3 марта

Понедельник

25 февраля

Поста нет

Иверская икона

В IX веке во время иконоборчества воин копьем ударил по образу Богородицы. Из иконы потекла кровь. Владелица иконы вместе с сыном опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские монахи поставил ее в храме. Однако на следующий день икона появилась над воротами монастыря. Красивейший список иконы находится справа при входе в Свято-Симеоновский собор Челябинска. На Иверской иконе на правой щеке Пресвятой Богородицы изображена рана, из которой течет кровь. Это главное отличие, по которому можно узнать Иверскую икону.

Иверская икона

Вторник

26 февраля

Поста нет

Преподобный Мартиниан. Преподобные Зоя и Фотиния.

Мартиниан жил в палестинской пустыне. Блудница по имени Зоя, поспорив, что соблазнит его, пришла к нему ночью в дождь, прося ночлега. Войдя в келью, она стала соблазнять подвижника. Тогда святой встал босыми ногами на пылающие угли костра и сказал: «Трудно терпеть временный огонь, как же будем терпеть вечный в аду?» Пораженная этим, Зоя раскаялась и ушла в монастырь. А Мартиниан удалился на необитаемый остров. Раз в два месяца пищу ему привозил корабельщик. Как-то во время бури разбился корабль и к острову волны принесли девушку Фотинию. Мартиниан оставил ей хлеба и воды, а сам бросился в море, моля Бога о помощи. Дельфины вынесли святого на материк. С тех пор он вел жизнь странника. А Фотиния осталась на острове, где провела 6 лет до своей кончины.

Преподобный Мартиниан. Икона

Среда

27 февраля

Разрешается рыба

12 греков, строителей Успенской церкви Киево-Печерской лавры

Храм (см. фото вверху) построен в 1076 году на деньги князя Святослава Ярославовича. Строили и украшали церковь греческие мастера, пришедшие в Киев из Константинополя по указанию явившейся им во сне с образом храма Богородицы. Собор стал прообразом всех монастырских храмов Древней Руси и усыпальницей киевских князей.

Четверг

28 февраля

Поста нет

Виленская икона Божией Матери

Написана святым евангелистом Лукой. Была родовой святыней греческих императоров в Константинополе. В 1472 году икону перенесла в Москву София Палеолог, супруга великого князя Московского Иоанна III. В 1495 году великий князь благословил этой иконой свою дочь Елену при выдаче замуж за литовского короля Александра. В честь перенесения иконы в Вильно (Вильнюс) установлено празднование. Позже святую икону привезли в Донской монастырь Москвы. Судьба ее ныне неизвестна.

Преподобный Мартиниан

Пятница

1 марта

Разрешается рыба

Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский

Известен как Апостол Алтая. В 1883 году возглавил Алтайскую миссию, где к тому времени было крещено всего 600 человек. За 8 лет служения там крестил почти 20 тысяч жителей. Предсказал в своих посланиях революцию, образно, но точно описав эпоху безбожия: «...Бывали на Руси лихолетия, но тогда были все за Бога. Тогда были за царя. Теперь слышатся голоса хульные на Бога и замыслы против Помазанника Его... Вестники ада, жаждут разрушения, беспорядков... Их желание — все перевернуть, чтобы голова стала внизу, а ноги наверху». После революции был запрещен в служении, как не принявший новую власть.

Святитель Макарий.

Суббота

2 марта

Поста нет

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси

В 1608 году Лжедимитрий и польский король подошли к Москве, Ермоген направил изменникам послание: «На кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас, не на своих ли братьев?». Вскоре Лжедмитрий был убит собственными приближенными. Но в Москве находились поляки и изменники-бояре. Ермоген призвал народ к восстанию. В ответ поляки подожгли город и укрылись в Кремле, а Ермогена заключили в монастыре. Из заточения он благословил русских на освободительную войну. Сам же скончался от голода. Памятник ему поставили возле стен Кремля в 2013 году.

Священномученик Ермоген

Воскресенье

3 марта

Поста нет

Лев I Великий, папа Римский (440 — 461)

Был главой Римской церкви, когда она еще была частью православного мира. Лев был защитником православной веры. В 452 году он силою своего слова удержал от разорения Италии грозного предводителя гуннов Аттилу, а в 455 году, когда предводитель вандалов Гензерих вторгся в Рим, он сумел убедить его не предавать город разрушению. Погребен в Риме, в Ватиканском соборе.