Это не шутки: поет водитель маршрутки! Он дает концерты прямо за рулем

— Не слышны в саду даже шо-ро-хи… — затягивает Магомед Мамакурбанов. — Уважаемые пассажиры, передаем за проезд.

— Все здесь замерло до утрааа, — подхватывает пенсионерка, протягивая в кабину 25 рублей.

ПОКА НЕ ПРОСНУЛСЯ ЗНАМЕНИТЫМ

На днях в соцсетях появился пост про неординарного водителя.

— Вечером ехала в маршрутке № 48 в микрорайон «Парковый». Салон был битком, но мне досталось место около водителя. Он сказал: «Как вас много! Пора включить музыку» и... начал петь! Первая песня была «Подмосковные вечера». Мы немного подпевали ему. Жалко, что на видео не сняла, просто заслушалась. Голос волшебный! Это была самая лучшая поездка! — поделилась в «ВК» подписчица группы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/693507" frameborder="0"></iframe> Водитель маршрутки из Челябинска поет песни.Валерий ЗВОНАРЕВ

Подписчики группы, которым тоже посчастливилось прокатиться с этим водителем, отзывались о нем, как о позитивном и талантливом человеке. Однако, не всем его песни — в радость.

— А я всю дорогу переживала, что водитель пьяный, — прокомментировала пост челябинка Ольга Обожина.

«Комсомолка» написала о поющем водителе, коллеги подхватили. А на следующий день новость растиражировали интернет-паблики разных городов, поменяв номер рейса. Якобы, это все у них было. Так всем понравилась тема про голосистого маршрутчика! Однако, он пока не проснулся знаменитым. Но мы попробуем это исправить. Корреспонденты «Комсомолки» отыскали певца и прокатились на музыкальной маршрутке.

Магомед поет с детства.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НИ ДНЯ БЕЗ ПЕСНИ

— Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Мое имя легко запомнить, — представляется водитель корреспонденту газеты «Комсомольская Правда» — Челябинск.

Он поет за рулем каждый день. Ни капли алкоголя, как думают некоторые! Просто Магомед любит музыку и свой голос. А большинству пассажиров понравилось, и теперь они сами просят исполнить какую-нибудь песню.

— Буду сегодня петь для наших пассажиров, как всегда. Они усталые с работы едут. Не знаю, кто заработал сегодня, кто потерял. Но я всегда стараюсь поднимать им настроение. Итак, для наших пассажиров музыкальный подарок. На Вооолге широкой, на стрелке далекой… — затягивает Магомед.

Ни у кого в салоне это не вызвало недоумения — пассажиры уже привыкли. Правда, увидев камеру журналистов, подпевать постеснялись. Но одарили водителя аплодисментами.

— Большое спасибо за поездку! Всего вам хорошего, — сказала девушка, выходя на своей остановке.

— И вам спасибо. Хорошего вечера!

Ну в какой еще маршрутке услышишь такой диалог?

Музыкальная маршрутка №48 возит челябинцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПЕЛ ВМЕСТЕ С СОСО ПАВЛИАШВИЛИ

Магомед родился и вырос в Махачкале. Поет с детства. Специально музыке не обучался, но был солистом школьного хора. Повзрослев, пошел работать в милицию. Быстро понял, что это не его.

30 лет назад дагестанец переехал в Челябинск. Поначалу торговал шерстяными нитками. А потом одним из первых запустил в Челябинске маршрутное такси. Так и работает сам на себя.

Петь в маршрутке начал пару месяцев назад. В репертуаре Магомеда — русские народные песни и хиты 60-х. Его любимые композиции: «Вот кто-то с горочки спустился», «Огней так много золотых», «Старый Клен», «А снег идет»…

— По-моему, то, что я работаю водителем маршрутки — это какая-то ошибка. Я должен на эстраде вместе с Киркоровым петь! — смеется Магомед.

Но серьезно подумывает сменить профессию на более творческую. Для начала хочет стать тамадой. А потом, может, и на эстраду пробиться получится. Магомед мечтает о большой сцене. А пока поет для пассажиров своей маршрутки и на кавказских свадьбах.

— В качестве гостя. Но я специально готовлюсь. Наши же свадьбы знаете какие! По тысяче человек собирается. Я выступал и вместе с народными артистами. Пел на одной свадьбе с Сосо Павлиашвили. И мне, кстати, больше аплодировали! Ему миллион заплатили, он же Сосо! А я, конечно, бесплатно пел — от души. Так, что вам еще исполнить? «Старый клен» все вместе петь будем?