Зачем в погоны вшивали линолеум, а в каблук сапога вставляли победит

Посмотришь на солдат на параде — все одинаковые, как цыплята из инкубатора. Или, на крайний случай, как китайцы. Однако служба — не парад, и даже неопытным взглядом салажонка можно определить, что форма у солдат различается, и по ней сразу видно, кто только призвался, а кто уже почетно дослуживает второй год. Какие, простите за выражение, тенденции, были в армейской форме 70-80-х годов? Вспоминает корреспондент «Комсомольской правды», младший сержант запаса (по срочной службе) Сергей Смирнов.

ШИНЕЛЬ: ПОЧТИ КАК МИНИ-ЮБКА

Итак, солдат по росту в обычные части не набирают. Поэтому в одной шеренге может стоять и воин под метр девяносто, и солдатик ростом метр без шапки, которого «наскребли» во время призыва за неимением лучшего. Рост бойцов может значительно отличаться, но нижний край шинели должен быть одинаков — 30 сантиметров от земли! Иначе в строю края шинелей будут выглядеть «лесенкой».

Придумано все гениально просто, но в армейском уставе не предусмотрено, что солдатский статус будет зависеть от срока службы. «Дедушке» в этом случае устав — не указ! Мне отец говорил, что до войны с немцами ценилась кавалерийская — длиннополая шинель. До земли!

В наше время длинную, уставную шинель «старикам» (кто прослужил Родине уже 1,5 года) было носить не солидно. Шинель обрезали снизу до безобразия. Иногда она достигала длины скромной такой мини-юбки, но что девочке прилично… За это командиры, конечно, наказывали, но дело сделано, полы к шинели уже не пришьешь, а выдавали ее одну — на два года.

Молодые воины принимают присягу - у них пока все по уставу. Фото: Сергея Виниченко.

У шинели сзади была складка: хлястик расстегивался, и ее можно было разложить, чтобы использовать вместо одеяла. Все хорошо, но в складку в ветреную погоду сильно дуло, и ее зашивали.

Саму шинель тоже ушивали (вручную!), чтобы выглядеть армейским франтом. Такая шинелька напоминала подростковое пальтишко с талией в «рюмочку». Делали шинели из сукна разного качества, особенно ценились шинели, выпущенные для курсантов. Они были более плотными и ворсистыми. Для «ворсистости» шинель драили железной щеткой: такой воин был кучеряв, как бобик на морозе!

ШАПКИ: ФОРМИРОВАЛИ С ПОМОЩЬЮ КАРЛА МАРКСА

Шапки были двух типов — формованные и зашитые. Чтобы придать шапке форму куба, ее натягивали на обрубленный с боков чурбан, или на стопку томиков Карла Маркса (Ленин тоже сойдет!). Чтобы эту форму шапка держала более стойко, в нее зашивали всякие вставки, например, из жестяных пластин. А кокарду на шапке выгибали вперед — так, что она складывалась почти вдвое и становилась похожа на худого цыпленка с выпяченной грудкой. Все это выглядело ужасно. Впрочем, как в любой гражданской моде, доведенной до крайности.

Слева шапка формованная, справа - зашитая. Впрочем, разницы не видно. Фото из архива Дмитрия Варфоломеева.

САПОГИ: ЖЕНЩИНЫ ПУГАЛИСЬ

Сапоги выдавали одну пару на год. Нам, воинам радиотехнического полка, этого вполне хватало — ходили-то мы, в основном, в помещении. Ни рытвин, ни камней. Но зато какие подковы себе ставили! Как строевым лошадям!

Для этого часть каблука вырезали, и туда вставляли пластины из победита — сплава вольфрама, из которого в машиностроении выпускали режущий инструмент. Век не сносить!

Иду я как-то в отпуске вечером через арку в Магнитогорске, передо мной две девчонки. Одна вдруг как закричит:

— Ой, нас сейчас лошадь затопчет!

А это я иду в сапогах с подковами из какого-то сплава с наличием магния: ударишь по асфальту — искры из-под ног летят. Красавец! Дзинь — бац, дзинь — бац! Земля дрожит.

А здесь разница есть: на фото села салага в мешковатой форме, справа - старик в зауженных штанах. Фото Андрея Попова.

В каждой роте был умелец, который сапоги чинил. Такие вот умельцы сапоги ушивали так, что в портянке туда ногу уже не засунешь — только в носке, и то с огромными мучениями. Кирзовые сапоги гладили утюгом через тряпку. При нагревании пупырышки на кирзе плавились, и поверхность голенища выглядела так, как будто бы сапоги яловые.

Яловые сапоги — из кожи теленка, в роте, конечно, были, но держали их тайно и предназначались они для особых случаев. Например, в «самоход» сходить, или в отпуск съездить. За это одолжение хозяин сапог (обычно — ротный старшина) брал с солдата твердую таксу — бутылку водки. Денежное содержание рядового составляло 3 рубля 80 копеек, цена бутылки водки — 2 рубля 87 копеек. Выгодно!

РЕМЕНЬ: БОЛТАЛСЯ НИЖЕ ТАЛИИ

Талия у солдата должна соответствовать окружности головы. Таким вот нехитрым образом измерялась длина ремня гимнастерки. У меня объем головы — 60 см, нормально укладывался! «Старикам» даже самым тощим, затягиваться в рюмку не полагалось, и ремень у них опускался неприлично низко, на уровне интимного места. В начале службы выдавался ремень из кожзаменителя, так называемый, деревянный, на втором году службы солдаты покупали себе кожаные ремни за свои средства в военторге.

Старослужащие носили ремень ниже некуда! Фото: Владимир Луценко.

Армейские умельцы выбивали звезду на пряжке так, чтобы она становилась выпуклой. А освободившееся место заливали свинцом — для драки. Был особый шик: ремень брали за бляху и опускали висеть. Затем ребром ладони били по ремню так, чтобы он наматывался на руку — к бою готов! Но никогда не видел, чтобы дрались ремнями.

КАК ПОГОН ПЕРЕДАВИЛ АРТЕРИЮ

Я застал первый год, когда в армии на погонах стали появляться буквы — «СА» (Советская Армия). Они были наклеены на погон, или делались из металла и прикреплялись вручную. Буквы мы не трогали, а вот погоны усовершенствовали.

Например, у солдата с покатыми плечами погоны выглядели жалко. В погоны делали «вставки» — куски линолеума или тонкой жести. Такие погоны держали форму. Как-то один солдат погиб на дежурстве: заснул за столом, а вставка из жести передавила сонную артерию. Начались проверки. Вставки из погон вырывал лично ротный командир. Но пошло месяца два, и все вернулось на круги своя.

Собираясь на дембель, «дедушки» покупали офицерские погоны, выщипывали из них красные «просветы» и нашивали лычки. Некоторые оборудовали сразу несколько пар погон, например, погоны старшего сержанта (нынешнее звание) и старшины (вдруг перед дембелем дадут!). На словах носить звание старшины (клички — «кусок», «сундук» и прочее) было позорно, но на самом деле многие об этом мечтали.

Пока командиров нет, можно ходить так! Фото Виктора Загвоздина

КАВАЛЕР ЗНАКА «ВОИН — ОТЛИЧНИК НАТО»

Хотелось бы посмотреть в глаза тому человеку, который конструировал парадную форму. Ну откуда, спрашивается, у молодого человека 18-ти лет, годного к строевой службе, может быть такое огромное заднее место? Ладно, если бы это была рабочая одежда, требующая свободы движений, но «парадка»! Пришлось штаны распороть, выбросить клин между ног, и перешить вновь. Я удивился, обнаружив в себе такие таланты! Но ведь были и такие, кто перешивал (на руках!) военные штаны в брюки-клеш!

На парадке - стандартный набор значков: Отличник Советской Армии, знак специалиста 1 класса, ВСК 1 ступени. И еще - значок 1 разряда по классической борьбе.

Перешивали и повседневную форму: штаны зауживали, гимнастерку — «подрубали». Старослужащий солдатик выглядел так: фуражка (пилотка) чудом держится на затылке, воротник расстегнут, штаны узенькие, ножки тоненькие, сапоги на дамских каблуках. Не солдат — сопля на прогулке.

При этом вся грудь — в «орденах». Значок «Отличник Советской Армии» — раз. Специалист 1-го класса — два. Знак «Военно-спортивного комплекса» 1 класса — три. Я был отличным солдатом, но знак отличника мне не присуждали — забыли. Классности у моей специальности не было. «ВСК» ни разу не сдавал. Но значки были. Как были они у писарей, поваров, свинарей и других воинов, которым во время несения службы ни классным специалистом, ни человеком даже среднего ума быть не требовалось.

Говорят, что в некоторых частях были умельцы с юмором, которые делали из латуни (стреляная гильза) значки «Воин-отличник НАТО». Или звезду Героя Советского Союза! Но это было уж очень рискованно — вместо дембеля можно было в дисциплинарный батальон загреметь. Да, было время...

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