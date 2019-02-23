Челябинцам разрешили собирать валежник в лесу

В лес за хворостом безбоязненно отправляются этой зимой жители Челябинской области. Валежник дачники и селяне собирают законно: на это разрешение им дали депутаты Законодательного Собрания. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года.

Проект закона внес губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Изменения в действующее с 2007 года региональное законодательство были нужны для приведения областного закона в соответствие с федеральным.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил поправки в федеральный закон. Валежник отнесен к недревесными лесным ресурсам (кора, мох, пни). Собирать его можно бесплатно.

ЧТО МОЖНО БРАТЬ?

Отредактированный закон Челябинской области определяет, что такое валежник.

Челябинцам разрешено собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов, сучьев. При этом, собирать сухие палки разрешено на местах вырубки.

Махать топором среди здоровых деревьев запрещено: в вязанку идут только естественным образом отмершие ветви и стволы; деревья, поврежденные вредными организмами; деревья, упавшие во время бурелома, снеговала. Сбор валежника разрешен круглый год.

Есть ли стандарты сучьев и стволов, идущих как валежник для сбора? Закон диктует одно условие — диаметр стволов: не более 8 сантиметров.

— А толще-то мне ветви зачем? На своих двоих, в руках, крупные стволы не унести. Печь растапливать валежником удобно, сухие сучья занимаются сразу, дружно, — скажет бывалый садовод.

«А МЫ ПРОКОНТРОЛИРУЕМ»

И все же в Главном Управлении лесами опасаются, что под видом сбора валежника ушлые южноуральццы начнут вывозить из леса древесину для перепродажи.

— Нужно укреплять контроль, наращивать число лесных инспекторов. В прошлом году лесников в стране стало больше на две тысячи человек, — говорит председатель комитета Заксобрания по аграрной политике Александр Берестов.

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