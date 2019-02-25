«Трактор» и «Автомобилист» продолжат разборки в плей-офф Кубка Гагарина

26 и 28 февраля «медведи» сыграют два стартовых матча в Екатеринбурге с лидером Восточной конференции КХЛ. Напомним, серия плей-офф длится до трех побед.

А накануне выезда челябинская команда провела открытую тренировку. После окончания занятий игроки и тренеры оценили шансы команды в уральском дерби. В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» уступил «Автомобилисту» во всех четырех матчах. Разница шайб тоже не вселяет оптимизм: 3-12 в пользу «Авто».

БУДЕМ ТЕРПЕТЬ

— Плей-офф — это другая история. Здесь все настраиваются и готовятся по-другому. «Автомобилист» — серьезная, сильная команда. Первая тройка нападения и голкипер — одни из лучших в лиге. Они одни могут сделать всю игру. Нужно будет очень строго сыграть в обороне, но не забывать и об атаках. Сыграем первый матч в Екатеринбурге. Сделаем выводы, что-то подправим в игре уже по ходу плей-офф, — говорит исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

26 и 28 февраля «Трактор» сыграет в первом раунде плей-офф с «Автомобилистом»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Над какими компонентами работали на последней тренировке перед выездом в Екатеринбург?

— Сначала еще раз отрабатывали действия в большинстве и меньшинстве. Потом — работали практически над каждыми компонентами игры. Будет очень тяжело. Но будем терпеть. Не одни мы устали после «регулярки». Думаю, что парней не нужно как-то особо настраивать на это дерби. Все и так рвутся в бой.

— Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов недавно уверенно заявил, что постарается максимально быстро «разделаться» с «Трактором»…

— Это его дело. Каждый тренер желает своей команде победы с меньшей кровью.

ИГРА НА МАКСИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ

20-летний защитник Илья Карпухин попал в основу «Трактора» в декабре прошлого года. В столь юном возрасте парень уже закрепился в команде.

— «Автомобилист» — быстрая, техничная команда. Игра пойдет на максимальных скоростях, и нужно быть готовым к такой быстрой игре. И физически, и эмоционально я готов к такой игре, — отметил Карпухин.

Артем Пеньковский недавно вышел на лед после тяжелой травмы головы. Напомним, во время матча во Владивостоке один из соперников жестко толкнул Артема на борт. У Пеньковского диагностировали ушиб головного мозга и множественные переломы лицевых костей черепа…

Последняя тренировка «Трактора» перед стартом Кубка Гагарина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Еще раз спасибо болельщикам, которые меня поддерживали во время лечения. Полгода назад у меня родилась дочка. «Благодаря» травме удалось больше времени провести с семьей. Я прошел курс лечения и реабилитации, уже вполне готов к битве в плей-офф, — сказал Артем Пенковский.

СПРАВКА «КП»

С кем и когда сыграют южноуральские команды в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2018-2019 (игры до трех побед).

«Трактор» — «Автомобилист». 26 и 28 февраля — в Екатеринбурге, 2 и 4 марта — в Челябинске. Если понадобится, то 6 марта команды снова сыграют в Екатеринбурге, 8-го — в Челябинске и 10-го — снова в Екатеринбурге.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа). 25 и 27 февраля — в Магнитогорске, 1 и 3 марта — в Уфе. Если понадобится, то 5 марта команды сыграют в Магнитогорске, 7-го — в Уфе. А 9-го снова в Магнитогорске.

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