В Челябинске рубят сосны в Шершневском бору около детской железной дороги

В редакцию «Комсомолки» обратилась встревоженная жительница поселка Мелькомбинат Рушана Худякова:

— За детской железной дорогой рубят деревья. Оградили ленточками большой участок! Что-то строить будут? Живем, как на вулкане: то дорогу вместо деревьев хотят проложить, то на лесопосадки у плотины «Коммунар» застройщики покушаются.

В доказательство челябинка прислала снимки зимнего бора. Стволы деревьев опоясывает полосатая сигнальная ленточка. Есть и предупредительный знак о валке леса.

ВИНОВАТ ОГОНЬ И ЖУКИ

Мы обратились к помощнику лесника Шершневского лесничества Евгении Кузевановой, чтобы узнать, кто там рубит и зачем.

— Это выборочная санитарная рубка на площади 1,3 га после пожара, который случился еще в 2010 году. На этом участке есть погибшие деревья. В пораженных огнем деревьях живет много насекомых-вредителей, они опасны для здоровых деревьев.

В бору идет санитарная вырубка. Фото: Рушана Худякова.

Прежде чем определить дерево под вырубку, специалисты-лесопатологи проводят его полную диагностику. Все материалы по вырубке утверждаются в Управлении экологии, в Главном Управлении лесами. Кстати, все планируемые санитарные рубки в лесах выложены в открытом доступе на сайте ГУ лесами priroda.chel.ru.

ВЫСАЖИВАЮТ СОСНЫ

Бор наш болен. Много поврежденных деревьев — огнем, вредителями. Самый крупный участок, более чем в 7 га, расположен неподалеку от «тропы пенсионеров».

— В прошлом году мы завершили санитарные рубки в урочище Монахи. Люди тогда очень волновались, но иначе было нельзя: мы четыре года устраняли последствия огромного пожара. И каждый раз на освободившихся местах высаживаем сеянцы сосны. И у тропы пенсионеров тоже высадим сосенки. Только сначала участок нужно полностью вычистить и вывезти срубленное.

На месте вырубок высаживают сосну-сеянец. Фото: gubernator74.ru

БЕСПРИЗОРНЫЙ РЕЛИКТ

Евгения Кузеванова говорит, что в Шершневском бору оздоровительных работ — непочатый край. Санировать нужно всю площадь. С 2006 по 2008 год за лесом никто не ухаживал. И в эти годы в чаще случилось несколько крупных пожаров.

Самым тяжелым стал 2010 год — в бору случилось 154 пожара по вине людей. И последствия пожарищ тоже никто не устранял.

— У нас в бору работает одна бригада из шести человек, созданная по распоряжению губернатора. Но сразу ликвидировать все очаги бедствия невозможно. И останавливаться нельзя: больные деревья при сильном ветре могут упасть, — говорит Евгения.

Добрые времена для Шершневского бора закончились с развалом СССР. Тогда упразднили и городское лесничество, в штате которого было несколько лесников. Сейчас на весь бор площадью 1130 га один лесник и его помощник.

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