Как будет выглядеть после реконструкции дом в Челябинске, где обвалился балкон

Четыре года назад с фасада дома на перекрестке проспекта Ленина, 61 и улицы Красной рухнул балкон. На счастье, в тот момент поблизости никого не было. Балкон упал не от перегруза — от старости. Капитального ремонта здания, возведенного в 1937 году, ни разу не было!

СТАТУС СТАЛ ОБУЗОЙ

Экспертиза выявила, что в «сталинке» угрожающе накренились еще девять балконов. Но статус памятника культуры не давал подступиться к зданию немедля: капремонт могла проводить только лицензированная организация. Таких по стране немного. И вот статус сняли и решено старые балконы демонтировать и сделать так называемый «французский» балкон: дверь открывается, но с внешней стороны имеется лишь декоративная металлическая перегородка.

Так будет выглядеть дом после реконструкции (проект).

ЧЕЛЯБИНЦЫ БОЯТСЯ БРАКОДЕЛОВ

В эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (93.5 FM) генеральный директор Регионального оператора Фонда капремонтов 95,3 FM Вадим Борисов ответил на вопросы слушателей.

— По стране много примеров уродливой реконструкции фасадов исторических здании: штукатурка обваливается, рушится лепка. Раз дом №61 по пр. Ленина лишили статуса культурного наследия, значит, капремонт можно будет провести на тяп-ляп? С какими материалами будут работать подрядчики?

В Челябинске с дома снимут балконы 00:00 00:00

— Мы не определяем, как будет выглядеть этот дом. Мы — исполнители. Наша задача — провести капремонт качественно. За внешний вид города отвечает Управление архитектуры администрации Челябинска. Паспорт фасада разрабатывается и утверждается там. В нем указаны материалы, тона краски и прочее. Собственники дома, кстати, с проектом знакомы.

— Почему нельзя укрепить балконы, не демонтируя их?

— Чтобы укрепить, нужно понимать, к чему крепить. А экспертиза показала неоднородность стены. Способов укрепления не так уж и много. Например, возводить опоры на отдельно стоящем фундаменте. А это кардинально поменяет внешний вид дома.

КОММЕНТАРИЙ

Активист сообщества «АрхиСтраж» Юрий Латышев:

— Когда архитектор проектировал дом, то он видел в балконах двойную функцию - как место для выхода из квартиры на улицу и как украшение фасада. А то, что предлагают, это уродливые и примитивные заплаты. Кстати, обратите внимание на дом напротив - Ленина, 62. Построен примерно в одно и тоже время. Появление заплат на доме Ленина, 61. нарушит гармонию этой части проспекта. Очень бы хотел посмотреть на "независимую" экспертизу.

КСТАТИ

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— Если рухнул балкон и покалечил человека, кто несет ответственность?

— Балкон является частью фасада, а фасад — общедолевая собственность всех собственников дома. Потому нужно смотреть, как эксплуатировался балкон, не был ли он перегружен. Если же возвращаться к рухнувшему балкону, то к этому ЧП хозяева вряд ли причастны. Он был не застекленный.

— А за сосульки на балконах и их очистку кто отвечает?

— Если балкон остеклен самовольно, без проекта, да еще с так называемым «выносом», вся ответственность лежит нм собственнике жилья. Если же сосульки образовались не на остекленном балконе, отвечает управляющая компания или ТСЖ, отвечающая за обслуживание здания.

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