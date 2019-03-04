Подарки на 8 Марта в Челябинске: где купить и что подарить

Международный женский день не за горами. Если вы читаете этот материал, значит, с подарком еще не определились. Скорее ловите пять свежих идей, которые помогут выбрать нужные и приятные подарки на 8 Марта в Челябинске вашим близким.

СУПЕРВИТАМИННЫЙ БУКЕТ

Цветы на 8 Марта — классика. Но эти же деньги можно потратить на фруктовый букет — пользы от него намного больше. Это вкусная витаминная бомба выглядит ярко и красиво, ничем не уступает цветочной композиции.

А еще можно порадовать даму боксом из экзотических фруктов. Коробочка с манго, маракуйя, лонганом, рамбутаном особенно порадует тех, кто еще не пробовал эти тропические фрукты.

Цена: в среднем 1500-3500 руб.

Где заказать:

* «Ам Ням Букет», группа ВКонтакте

* «Букетик174», группа ВКонтакте

* «Ешь фрукт», ТРК Алмаз (фуд-корт)

От фруктового букета пользы намного больше. Фото: Юлия Чернова.

МК ПО МАКИЯЖУ ИЛИ РИСОВАНИЮ ВИНОМ

Отличным подарком будет и подарочный сертификат. В магазин — банально. Можно подарить поход на мастер-класс. Например, по рукоделию, или что-то творческое, но забавное — урок по рисованию вином.

Лучше, конечно, выбрать занятия в той сфере, которой интересуется ваша дама. Обожает краситься? Подарите курс макияжа для себя. Продает через Инстаграм мыло ручной работы или хенд-мейд украшения? Купите курс продвижения услуг в соцсетях.

Любительницам наводить красоту себе или другим можно подарить МК в бьюти-сфере.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А если планирует начать ходить в фитнес-зал, на танцы, в бассейн — можно приобрести для нее абонемент.

Девушку, которая любит фотографироваться, можно порадовать сертификатом на профессиональную фотосессию.

Цена: от 1000 руб.

Если девушка хотела пойти в зал или бассейн - подарите ей абонемент.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОСТАНЬ ЛУНУ С НЕБА

Оригинальный, романтичный и практичный подарок — космический светильник. Маленькие копии Луны и планет Солнечной системы украсят любой интерьер и создадут волшебную атмосферу в нем. Достать для своей девушки Луну с неба в честь праздника, или замахнуться на планету — да легко!

Только заказывать светильник нужно уже как можно раньше, чтобы успел прийти к празднику.

Цена: 1500-2500 руб.

Где заказать:

* Lampa la Luna, группа ВКонтакте

* www.ozon.ru

Космический светильник украсит любой интерьер. Фото: Юлия Зырянова.

«ДАМСКИЕ» ГАДЖЕТЫ

Фен, плойка, электрическая пилка и прочее — это все да. Но если у вашей девушки эти штуки уже есть, вот пару идей. Полезным презентом будет портативный зарядник для телефона. Современные красавицы не выпускают смартфон из рук, и он быстро садится. Так можно остаться без связи в самый неподходящий момент. Беспроводную зарядку удобно носить с собой в сумочке и заряжать мобильник где и когда угодно.

Спортивные девушки оценят фитнес-браслет и смарт-часы. Они выглядят стильно и обладают набором полезных функций: подскажут время, подсчитают сожженные калории, «маякнут» о входящем звонке или сообщении и др.

Цена: от 1000 руб.

Где купить: в любом магазине электротехники.

«Умные» часы подскажут не только время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

БЬЮТИ-БОКС

Это коробочки с множеством косметики. Их еще называют киндер-сюрприз для больших девочек. Чаще всего бьюти-боксы собирают крупные косметические магазины к каким-либо событиям. Стоимость продуктов в бьюти-боксе гораздо ниже, чем их обычная цена в розницу.

Коробочки с косметикой хороши тем, что они универсальны. Сотрудники магазинов стараются сделать содержимое интересным и подходящим большинству девушек. То есть — не прогадаешь. Каждая найдет внутри средство по душе. А еще эти коробочки красиво оформлены и не нужно будет заморачиваться над упаковкой подарка.

Цена: около 2000 руб.

Где купить: GoldAppleBOX в «Золотом яблоке», ул. Сони Кривой, 26

ALOE BOX в ALOEsmart, пр. Ленина, 65, ул. Братьев Кашириных, 131A

В бьюти-боксе множество продуктов, каждая найдет что-то подходящее для себя.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.