Подарки на 8 Марта в Челябинске: где купить и что подарить
Международный женский день не за горами. Если вы читаете этот материал, значит, с подарком еще не определились. Скорее ловите пять свежих идей, которые помогут выбрать нужные и приятные подарки на 8 Марта в Челябинске вашим близким.
СУПЕРВИТАМИННЫЙ БУКЕТ
Цветы на 8 Марта — классика. Но эти же деньги можно потратить на фруктовый букет — пользы от него намного больше. Это вкусная витаминная бомба выглядит ярко и красиво, ничем не уступает цветочной композиции.
А еще можно порадовать даму боксом из экзотических фруктов. Коробочка с манго, маракуйя, лонганом, рамбутаном особенно порадует тех, кто еще не пробовал эти тропические фрукты.
Цена: в среднем 1500-3500 руб.
Где заказать:
* «Ам Ням Букет», группа ВКонтакте
* «Букетик174», группа ВКонтакте
* «Ешь фрукт», ТРК Алмаз (фуд-корт)
От фруктового букета пользы намного больше. Фото: Юлия Чернова.
МК ПО МАКИЯЖУ ИЛИ РИСОВАНИЮ ВИНОМ
Отличным подарком будет и подарочный сертификат. В магазин — банально. Можно подарить поход на мастер-класс. Например, по рукоделию, или что-то творческое, но забавное — урок по рисованию вином.
Лучше, конечно, выбрать занятия в той сфере, которой интересуется ваша дама. Обожает краситься? Подарите курс макияжа для себя. Продает через Инстаграм мыло ручной работы или хенд-мейд украшения? Купите курс продвижения услуг в соцсетях.
Любительницам наводить красоту себе или другим можно подарить МК в бьюти-сфере.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
А если планирует начать ходить в фитнес-зал, на танцы, в бассейн — можно приобрести для нее абонемент.
Девушку, которая любит фотографироваться, можно порадовать сертификатом на профессиональную фотосессию.
Цена: от 1000 руб.
Если девушка хотела пойти в зал или бассейн - подарите ей абонемент.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ДОСТАНЬ ЛУНУ С НЕБА
Оригинальный, романтичный и практичный подарок — космический светильник. Маленькие копии Луны и планет Солнечной системы украсят любой интерьер и создадут волшебную атмосферу в нем. Достать для своей девушки Луну с неба в честь праздника, или замахнуться на планету — да легко!
Только заказывать светильник нужно уже как можно раньше, чтобы успел прийти к празднику.
Цена: 1500-2500 руб.
Где заказать:
* Lampa la Luna, группа ВКонтакте
Космический светильник украсит любой интерьер. Фото: Юлия Зырянова.
«ДАМСКИЕ» ГАДЖЕТЫ
Фен, плойка, электрическая пилка и прочее — это все да. Но если у вашей девушки эти штуки уже есть, вот пару идей. Полезным презентом будет портативный зарядник для телефона. Современные красавицы не выпускают смартфон из рук, и он быстро садится. Так можно остаться без связи в самый неподходящий момент. Беспроводную зарядку удобно носить с собой в сумочке и заряжать мобильник где и когда угодно.
Спортивные девушки оценят фитнес-браслет и смарт-часы. Они выглядят стильно и обладают набором полезных функций: подскажут время, подсчитают сожженные калории, «маякнут» о входящем звонке или сообщении и др.
Цена: от 1000 руб.
Где купить: в любом магазине электротехники.
«Умные» часы подскажут не только время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
БЬЮТИ-БОКС
Это коробочки с множеством косметики. Их еще называют киндер-сюрприз для больших девочек. Чаще всего бьюти-боксы собирают крупные косметические магазины к каким-либо событиям. Стоимость продуктов в бьюти-боксе гораздо ниже, чем их обычная цена в розницу.
Коробочки с косметикой хороши тем, что они универсальны. Сотрудники магазинов стараются сделать содержимое интересным и подходящим большинству девушек. То есть — не прогадаешь. Каждая найдет внутри средство по душе. А еще эти коробочки красиво оформлены и не нужно будет заморачиваться над упаковкой подарка.
Цена: около 2000 руб.
Где купить: GoldAppleBOX в «Золотом яблоке», ул. Сони Кривой, 26
ALOE BOX в ALOEsmart, пр. Ленина, 65, ул. Братьев Кашириных, 131A
В бьюти-боксе множество продуктов, каждая найдет что-то подходящее для себя.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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