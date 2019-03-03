Челябинск во тьме: почему мегаполису не хватает света

— В том году шикарную детскую площадку поставили. А света так и нет! Как стемнеет — хоть глаз выколи. Куда только не писали с просьбой поставить освещение — шлют отписки, — рассказал «КП — Челябинск» житель дома Шуменская, 14 Олег.

Горожанин поднял важную проблему: Челябинску не хватает света. Многие дворы не освещаются фонарями. Лишь тусклые лампы на подъезде. Проблемы не только во дворах, но и на улицах.

— Праздничную иллюминацию не меняли последние шесть лет. И от уличных фонарей свет не яркий. Словно плафон забыли протереть. Грубые столбы, увешанные проводами — это уровень мегаполиса, — сокрушается Олег.

Кстати, доказано, что от городского освещения напрямую зависит самочувствие и здоровье людей.

— Есть строгие ГОСТы: хорошее освещение пешеходных переходов, дорожного полотна, чтобы водители видели препятствия на пути. Внутри жилых кварталов фонари должны стоят так, чтобы свет прожектора не били в окна. Но если дороги у нас освещают более менее, то во дворах светит луна, — рассказал глава челябинского отделения«Гражданского патруля» Семен Воронин.

КТО ГЛАВНЫЙ ПО ФОНАРИКАМ?

Освещением в Челябинске занимается Управление дорожных работ. Они отвечают за 42 тысячи светильников и 25 тысяч опор. Внушительный объем. Но это все освещение на дорогах.

Такой же светлой как Кировка должны быть все улицы и даже дворы!Фото: Андрей АБРАМОВ

— На наружное освещение улично-дорожной сети города Челябинска в этому году запланировано более 80 млн рублей, — рассказал главный энергетик Управления дорожных работ Челябинска Владимир Смольянов.

— Почему фонари тусклые,почему их плохо обслуживают?

— Все работы выполняются согласно утвержденному регламенту технической эксплуатации и содержания сетей. Мы также круглосуточно выполняем непредвиденные работы по устранению аварийных ситуаций, возникающих в результате ДТП. Чрезвычайных происшествий в прошлом году не было, — добавил Смольянов.

— А дворы почему такие темные?

— Вопросы наружного освещения дворовых и внутриквартальных территорий следует адресовать в управляющую компанию либо районную администрацию.

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?

Диспетчерская служба Управления дорожных работ Челябинска: (351) 727-46-26. Можно попросить отремонтировать опору наружного освещения вдоль проезжей части, поменять лампу, осветить участок дороги.

КАК ОСВЕТИТЬ ДВОР?

1. Напишите письмо в районную администрацию. Сделать это можно через сайт. Лучше, если письмо будет коллективным или их будет несколько от разных жильцов.

2. Сходите на прием в районный совет депутатов. Их выбрали именно для того, чтобы решать проблемы вашего микрорайона.

3. Шлют отписки? Обращайтесь в районную прокуратуру. Все можно сделать дистанционно, просто написав на сайт.

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