2019-03-01T16:06:01+03:00
Общество

Корреспондет КП-Челябинск из принципа отказался от денег

Тем временем, почти каждый южноуралец завел себе по три банковских карты и перестает снимать деньги в банкоматах
Андрей АБРАМОВ
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Наличные деньги уходят в прошлое. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИННаличные деньги уходят в прошлое. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Хрустящие купюры не держал в руках пять лет. Забыл, каково это доставать из кармана деньги. Свято верю, что будущее сегодня и жду, пока чип с банковским счетом можно будет зашить в ладонь или запрограммировать оплату по сетчатке глаза.

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИЭТО ПЛОХО

1. Они грязные. В буквальном и переносном смысле. Если крупная компания в 2019 году принимает к оплате только кэш или завышает стоимость услуги для владельцев банковских карт — они, вероятно, скрывают прибыль или что похуже.

2. Деньги рвутся, теряются и липнут к чужим рукам.

3. Наличка запрограммирована на самоуничтожение. Снял тысячу — через два дня ее как не бывало.

4. Их может не хватить. Склонных к спонтанным покупкам людей не так много. Вряд ли после работы вы будете проходить мимо магазина техники и надумаете прикупить холодильник. Но даже на кассе супермаркета есть риск обнаружить, что взял лишнего.

5. Наличные не приумножить. Они не приносят никаких дивидендов хозяину.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ЛЕГКО МОЖНО ЖИТЬ БЕЗ НАЛИЧНЫХ

Магазины. Исключительно сетевые супермаркеты. На крупных легальных рынках «частники» тоже с терминалами. Киоски и ларьки на остановках — мимо. Хотя банковские терминалы добрались и до малых торговых форм. Недавно наблюдал как в круглосутке, где продавщица на ночь отгораживается решеткой от пышущих перегаром ночных покупателей, через стальные прутья просовывали терминал оплаты.

Проезд. Пользуюсь транспортной картой. У меня всегда есть на проезд. Даже некоторые маршрутки принимают к оплате. Можно оформить карту «Сбербанка» с транспортным приложением и прислонять к терминалу кондуктора. В соседнем Екатеринбурге можно платить любой бесконтактной картой в метро и автобусах. Верю, что прогресс докатиться до нас.

А вы смогли бы полностью отказаться от налички? Фото: Иван МАКЕЕВ

А вы смогли бы полностью отказаться от налички? Фото: Иван МАКЕЕВ

Такси. Никаких «ой, а у меня нет сдачи» в два часа ночи посреди Металлургического района. Все четко — списали с карты. Что-то не устроило — пожаловался в службу поддержки, так тебе еще и деньжат накинут.

Единственное, где до сих пор нужна наличка — столовая в офисном здании. Упрямцы будто пишут гусиным пером, пока весь мир набирает текст голосом.

У КАЖДОГО ЮЖНОУРАЛЬЦА ПО ТРИ КАРТЫ

В пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России приводят интересные цифры. Из них можно сделать вывод, что купюры сдают позиции.

242 100 000 — столько раз жители Челябинской области пользовались картой, чтобы оплатить товары и услуги с января по сентябрь 2018 года. Потратили 170,8 млрд рублей.

4 из 5 оплат в Челябинской области совершают банковскими картами.

На учете и все снятия наличных. За первые девять месяцев 2018 года челябинцы снимали деньги с карты более 56 млн раз. Причем снимали чуть реже, чем в позапрошлом году. Но общая сумма снятой налички подросла.

На руках у южноуральцев около шести миллионов карт. Это лишь те, что выпустили челябинские представительства банков. Из них «активными» — используются относительно регулярно — 64,2%. Но еще три года назад цифра была на десять процентов ниже, а значит «пластик» используют чаще и чаще. На каждого трудоспособного жителя в среднем приходится более трех карты.

Каждая десятая банковская карта южноуральцев — кредитная.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

«Безналичная оплата — выгодна бизнесу»

— Компании с оборотом более 60 млн рублей в месяц обязаны принимать электронные платежи, — говорит маркетолог компании«Дримкас» Валерия Павлова. — В миллионниках большинство магазинов оснащены терминалами. Не отстают магазины в небольших городах.

Чаще всего предприниматели отказываются от безнала из-за сложности и дороговизны. Пугает банковская бюрократия, оборудование, комиссия. Бизнес понимает: покупатель с большим удовольствием заглянет к вам после работы, если сможет расплатиться за хлеб по карточке и ему не придется тратить время на поиски банкомата. Более того, банки предлагают бонусы за оплату покупок по карте.

Банкиры говорят, что с подключением эквайринга (прием платежных карт — прим. ред.) выручка растет на 10-20%. Терминалы сокращают время ожидания в очереди, снижают расходы и риски при инкассации, защищают магазин от поддельных денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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